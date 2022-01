"Une aventure novatrice": Philippe Gache présente le 4x4 hybride varois qui relèvera le défi du Dakar

Dans son bureau, pile face à lui, trône une photo taille XXL du tout premier buggy estampillé SMG. "C’était notre baptême du feu en tant que constructeur, le Rallye du Maroc 2003, il y a presque vingt ans déjà", précise Philippe Gache. Le début d’une longue trajectoire jalonnée de nombreux coups d’éclat, avec en point d’orgue les deux victoires d’étape obtenues en 2014 par un certain Carlos Sainz sur la scène majuscule du Dakar.

Une histoire finie? Que nenni! Attention: au cap de la soixantaine, Gache le pilote tout terrain ne compte pas reprendre le volant. Mais le patron, lui, a de nouveau le regard tourné vers les grands espaces. Car SMG vient d’unir ses forces avec celles du voisin varois Oreca pour relever le défi "Dakar Future". Dans le cadre de ce programme de transition énergétique, un prototype 4x4 à moteur hybride verra bientôt le jour à Fréjus. Aussi véloce mais deux fois moins vorace que les meilleures voitures thermiques sillonnant actuellement le désert saoudien. Contact!

Philippe, on pensait que SMG avait définitivement tourné la page du Dakar...

Moi aussi! Depuis ma huitième et ultime participation derrière le volant conclue douloureusement en 2019 au Pérou (blessé au dos après un violent choc à deux jours de l’arrivée alors que le top 10 lui tendait les bras, ndlr), je n’envisageais aucun nouveau programme d’envergure. Notre seul engagement concernait la préparation des Toyota T2 officiels du team Auto Body. Un partenariat technique qui prendra fin d’ailleurs le 14 janvier prochain à l’arrivée du Dakar. Maintenant, développer à nouveau un prototype seul pour aller défier les constructeurs dans le désert, c’est un risque financier trop important. SMG s’appuie désormais sur deux activités fonctionnant bien: les véhicules historiques de compétition, circuit et rallye, et l’incentive, avec les stages de pilotage sur glace en Laponie ainsi que des randonnées 4x4 au Maroc qui vont bientôt étoffer notre catalogue.

Alors comment a germé ce projet?

Avec Oreca et Magneti Marelli, on travaillait ensemble sur la gestion électronique du Toyota T2, justement. Autant sur le moteur que sur la boîte automatique 8 vitesses. Ce fut un vrai défi. Beaucoup de boulot pour un super résultat. À cette occasion, ils m’ont parlé de leur envie de plonger dans le programme de transition énergétique du Dakar via la construction d’un véhicule hybride. On en discutait depuis un an et demi. Au début, moi, j’étais assez frileux. Ils sont revenus à la charge. Ils m’ont tanné! Hugues (De Chaunac, le président fondateur du groupe Oreca) s’en est mêlé. Finalement, devant leur motivation et leur compétence, je me suis laissé séduire. C’est une aventure novatrice dans laquelle on ne se lance pas seul. Chacun va prendre sa part de développement et s’impliquer à fond.

Concrètement, qui fait quoi?

La cellule moteur d’Oreca produit le groupe motopropulseur dans son usine de Magny-Cours. Et ici, à Fréjus, SMG, fort de ses vingt ans d’expérience en rallye-raid, conçoit le châssis et construit la voiture. On assemble tous les composants provenant de chez Oreca, Magneti-Marelli, SADEV... Charge à nous également d’orchestrer le développement d’une auto que l’on proposera à la vente dans un an.

Quelles sont les principales caractéristiques techniques de ce proto?

Il sera plus petit que le dernier buggy SMG. Plus léger, aussi: environ 1.400 kilos au lieu de 1.700. Et il aura 4 roues motrices. Pourquoi? Pour avoir beaucoup de frein moteur, donc plus de régénération. Et parce que le bloc thermique qui le fera avancer sera assez modeste: un 4 cylindres 1600 turbo développant à peu près 200 chevaux. Côté électrique, le MGU (unité moteur-générateur) apportera un surplus de couple (110 Nm) et de la puissance (jusqu’à 80kW). L’objectif, c’est de créer un véhicule aussi compétitif qu’un T1 (la catégorie reine du rallye-raid) mais qui consomme deux fois moins.

En quoi votre système hybride diffère-t-il de celui des Audi RS Q e-tron baptisés ce mois-ci en Arabie saoudite par Peterhansel, Sainz et Ekström?

Chez nous, c’est la combinaison du moteur thermique et de la e-machine qui fait avancer l’auto. Chez eux, il y a deux moteurs électriques: un devant, un derrière. Plus un moteur thermique type DTM (le championnat allemand des voitures de tourisme) qui tourne sans cesse à plein régime uniquement afin de maintenir la charge. Cette option impose d’embarquer plus de batteries.

Quelles échéances avez-vous fixé cette année?

Dans l’immédiat, Maxime Crossi, notre ingénieur, finalise les dessins, la conception, en lien permanent avec Serge Meyer, le directeur général d’Oreca Magny-Cours, et Vincent Garreau, le responsable du projet là-haut. La phase de construction débutera au mois de mars. Les premiers tours de roues autour de l’atelier sont prévus en juin. Ensuite on enchaînera les essais, avec les trois étapes habituelles: fonctionnement, près d’ici, comportement, sans doute sur la base de test du Creusot, et endurance, au Maroc.

La première course?

Fin 2022, j’espère. Pour montrer que la voiture est fiable. Avec l’ambition d’ouvrir le carnet de commandes début 2023, à l’issue du Dakar.

L’hypothèse d’un engagement officiel, au Dakar 2023 ou après, est exclue?

Je ne ferme pas la porte à un bon deal. Si l’opportunité de constituer un team d’usine se présente, avec un constructeur qui badge l’auto et des pilotes chevronnés, je serai ravi. Mais pas question de redémarrer en autofinancement comme autrefois. Le Dakar, ça coûte très cher. Si vous n’injectez pas les gros moyens nécessaires, vous vous brûlez les ailes. Et puis l’objectif, clairement, c’est la compétition client. Donc on veut d’abord être les premiers à proposer un engin abouti sur ce marché d’avenir pour vendre des voitures.