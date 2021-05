"Une attente interminable": Charles Leclerc en pole chez lui à Monaco, pour l'instant...

Tout Monaco l'attendait, et il l'a fait: devant son public, en nombre limité en raison de la situation sanitaire, Leclerc devrait partir dimanche à 15h00 devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) pour la 5e manche de la saison.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) partiront en 2e ligne. En difficulté, le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) ne sera que 7e sur la grille et pourrait perdre à l'issue de la course sa place de leader au profit de Verstappen, 14 points derrière pour le moment.

C'est la première fois cette saison et la huitième fois de sa jeune carrière que Leclerc, 23 ans, réalise le meilleur temps des qualifications. Sa dernière pole position remonte à octobre 2019 au Mexique. Cette année-là, il avait gagné ses deux seuls Grands Prix en catégorie reine (Belgique et Italie), pour sa première saison avec l'écurie italienne.

Néanmoins, le Monégasque n'était pas complètement serein au moment de défiler devant les médias et de signer des autographes. Car dans les dernières secondes des qualifications, il a perdu le contrôle de sa monoplace dans le secteur de la Piscine, sur le port de la Principauté, finissant dans les rails de sécurité.

Incertitude sur sa boîte de vitesse

Cela a provoqué la fin anticipée de la séance et empêché les pilotes d'éventuellement améliorer leurs temps. C'est désormais au tour des mécaniciens de la Scuderia de jouer. Si la boîte de vitesses doit être changée, Leclerc sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ.

"L'attente est interminable!", a avoué Leclerc, qui n'arrivait pas encore à savourer sa performance: "J'attends juste le résultat pour la boîte de vitesses".

"Une première inspection de la boîte de vitesses n'a pas révélé de dommages sérieux", a annoncé en soirée Ferrari, plus de trois heures après la fin des qualifications, sans toutefois se montrer définitif: "De nouveaux contrôles seront effectués demain (dimanche) pour décider si la même boîte de vitesses peut être utilisée".

La nuit risque d'être longue pour Leclerc et Ferrari...