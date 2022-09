"Un virage à nul autre pareil"... La directrice du Bol d’Or présente l’édition du centenaire au circuit Paul Ricard

Quoiqu’il advienne le dimanche 18 septembre à 15 heures, lorsque le drapeau à damier scellera le classement de la course - et du championnat du monde d’endurance (EWC) -, c’est un double tour d’horloge qui entrera dans les annales. Pas uniquement parce qu’il s’agit de la finale décisive pour l’attribution d’un titre suprême que cinq équipages - et autant de constructeurs - sont encore en mesure de décrocher.

Ce cher vieux Bol d’Or mis en route en mai 1922s’apprête en effet à rejoindre Roland-Garros et le Tour de France au rang des grands événements sportifs centenaires dans l’Hexagone. De quelle manière? Pendant que les essais pré-Bol battaient leur plein sur le circuit Paul Ricard, en milieu de semaine, Sophie Casasnovas, présidente de Larivière Organisation, a détaillé le menu des festivités. La parole est à la patronne.

Depuis quand planchez-vous sur la célébration de ce centenaire?

Ça fait bien deux ou trois ans que l’on réfléchit à la manière de franchir le cap. La crise sanitaire nous a donnés pas mal de temps pour y penser.

Avec quelle idée directrice en tête?

Il s’agit d’un virage à nul autre pareil. L’important pour nous, c’est de fêter l’histoire du Bol d’Or tout en continuant à développer l’événement, en regardant l’avenir, droit devant. Parce qu’on souhaite voir l’épreuve prolonger sa fabuleuse trajectoire encore longtemps. Le menu des réjouissances s’avère déjà fort copieux sur une édition classique. Là, nous nous sommes attachés à perfectionner certaines animations qui font le succès du Bol. Et à saluer les hommes et les machines qui ont forgé sa légende.

Justement, combien de membres du palmarès feront le déplacement au Castellet pour souffler les bougies?

Il y en aura une trentaine présents au moins le vendredi et le samedi. Venu en voisin de Marseille, Daniel Urdich est le "doyen" des pilotes ayant répondu à notre appel (vainqueur de l’édition 1969 à Monthléry avec Michel Rougerie sur Honda, ndlr). Nous accueillerons également avec grand plaisir Jean-Claude Chemarin, Raymond Roche, Jean-Michel Mattioli, Guy Bertin, Alex Vieira, Christian Lavieille, Sébastien Gimbert et le recordman Vincent Philippe (9 victoires), entre autres héros du dernier demi-siècle. Tous partageront leur expérience avec le public, dans les allées des différentes expositions ou sur la voie des stands. Et certains participeront à la grande parade rétrospective prévue avant le départ au guidon de la machine qu’ils ont fait triompher ici ou ailleurs.

Avant et pendant la course, quels seront les autres temps forts pour les spectateurs?

Le concert du samedi soir tient toujours une place importante. À cette occasion, la scène plantée à côté du village accueillera en première partie le groupe Engine créé spécialement pour les 100 ans du Bol d’Or. Celui-ci réunit des acteurs du milieu de la moto parmi lesquels Christophe Guyot (le patron de l’écurie GMT 94) et le directeur général de Motul. Non professionnels mais passionnés, ils s’entraînent dur depuis un an et ils joueront là des morceaux de rock mythiques. Ami fidèle du Bol, Yarol Poupaud (l’ancien guitariste de Johnny Hallyday) prendra ensuite possession de la scène pour lancer sa tournée "Yarol rocks Johnny" dans laquelle il reprend pour la première fois de nombreux succès de l’idole. Au programme figurera bien sûr la chanson intitulée "Le Bol d’Or" sortie en 1974. Et puis le spectacle sera aussi dans le ciel grâce aux Fouga Magister de la patrouille acrobatique Tranchant qui feront monter le mercure d’un cran le samedi après-midi. Sans oublier le traditionnel feu d’artifice lancé après le concert si la météo le permet.

Côté course, les plateaux bénéficient-ils d’un effet centenaire?

Si les listes des engagés des courses annexes, Bol d’Or Classic et Bol d’Argent, sont bien garnies, celle du Bol d’Or demeure en deçà de nos espérances, malheureusement. Certes, avec 45 équipages inscrits, on enregistre une petite progression par rapport à l’an dernier (42). Mais force est de constater que la crise économique frappe de plein fouet certains teams, notamment les petites structures non permanentes qui ne disputent pas l’intégralité du championnat du monde d’endurance.

Et qu’en est-il de la billetterie?

Là, on a enregistré une bonne activation. Manifestement, les gens ont envie de vivre cette édition très spéciale. Concernant la location, la période actuelle s’avère cruciale puisque 80% des préventes sont accomplies durant les quatre semaines précédant l’échéance. Tendance positive.

Selon vous, il faudrait quelle affluence pour que ce soit un centenaire réussi?

(Elle réfléchit) 100.000 spectateurs pour les 100 ans, ce serait un beau clin d’œil! (Large sourire) On verra bien ce que cet événement nous réserve... Franchement, je pense qu’il y aura beaucoup de monde. Vous savez, les gens se décident de plus en plus tard. Le facteur météo pèse lourd, on l’a vu en 2019 (un millésime très arrosé où la course fut interrompue pendant 12 heures). Croisons les doigts pour que le ciel varois se montre beaucoup plus clément dans deux semaines...

De nombreux pilotes d’hier et d’aujourd’hui, pas seulement des sudistes, martèlent que le Bol d’Or et le circuit Paul Ricard sont indissociables. Êtes-vous d’accord?

Moi, je ne suis pas pilote (Rires). Mais comme vous, j’ai déjà entendu cela. Le Paul Ricard a accueilli 28 éditions, de 1978 à 1999 et depuis 2015. Il y a un lien fort entre l’épreuve, ce site magnifique, accueillant, et une région Sud peuplée de très nombreux motards. Alors ce que je peux vous dire, c’est qu’on se sent bien et qu’on a envie de rester ici.