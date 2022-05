"Un rare week-end où je ne dormirai pas à l’hôtel": les mots de Charles Leclerc avant le top départ du Grand Prix

Mais c’est un fait et ses fans le savent: à Monaco, le pilote de Ferrari est à la maison. Et comme il l’écrit dans le programme officiel de ce 79e Grand Prix dont il signe l’édito.

"Monaco est un rare week-end où je ne dormirai pas à l’hôtel. Après les séances, je rentre chez moi. C’est une situation assez particulière pour être honnête, car généralement, j’aime bien pouvoir me mettre dans ma bulle durant les week-ends de course. Être chez soi est un peu déstabilisant au début, mais je m’y suis habitué avec le temps. Malheureusement, je ne crois pas que je puisse en tirer un quelconque avantage car, comme vous le savez sûrement, nombreux sont les pilotes de Formule 1 à résider en Principauté."

Et l’enfant chéri du pays de citer ses "confrères" qu’il croise au gré de son quotidien en Principauté, Alex Albon, Lando Norris et George Russell. "Il nous est d’ailleurs déjà arrivé d’aller jouer ensemble au golf », confie Charles qui se dit tout de même le plus proche du Français Pierre Gasly, « un ami de plus longue date" qui, lui, ne vit pas en Principauté.

"Cette course est vraiment unique en F1 pour chaque pilote qui souhaite avant tout la gagner sur un circuit qui ne laisse en aucun cas place à l’improvisation et à l’erreur. Piloter ici est un véritable challenge. Gagner ici serait incroyable! Les dernières années n’ont jamais tourné en notre faveur – on ne va pas refaire le film – je veux principalement me concentrer sur le moment présent. J’espère sincèrement qu’en 2022 la chance nous sourira enfin, et que je serai en mesure de réaliser mes vœux et mes rêves."

En fin connaisseur, le pilote explique que la nouvelle réglementation, cette année, offre plus de possibilités de dépassement des monoplaces qu’auparavant. "Je ne sais pas si cela aura une incidence sur le spectacle ici, en course notamment, mais avec les écarts en termes de performances qui se sont resserrés entre toutes les équipes, nous pouvons nous attendre à tout. Quoi qu’il en soit, ce tracé reste mon préféré, surtout en qualifications."