Un "rallye blanc" pour les commissaires de l'Automobile Club de Monaco avant le rallye WRC de janvier

Le circuit routier d’instruction des commissaires (CRIC) a réuni ce dimanche, autour de 15 concurrents, quelque 135 commissaires venus s’entraîner pour une répétition grandeur nature de tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation du Rallye Monte-Carlo et Rallye Monte-Carlo historique. Tous étaient stationnés à des points stratégiques des circuits autour de Monaco.

Le CRIC est un "rallye blanc", explique Jean-Michel Matas, commissaire général adjoint de l’Automobile Club de Monaco (ACM) en charge des commissaires, qui met tout le monde à l’épreuve en vue du début de saison 2023 du Championnat du Monde FIA des Rallyes WRC du 16 au 22 janvier prochains.

Ceci est d’autant plus essentiel que, cette année, une dizaine de nouvelles recrues, âgées entre 18 et 30 ans, vient grossir le rang des commissaires de l’ACM. Alors, en plus des mises en situation réelle, des incidents et accidents sont simulés pour que tous travaillent les bons réflexes.

1. Le départ



Partis du chapiteau de Fontvieille, les véhicules se sont lancés sous la pluie. Des conditions difficiles car "l’eau, c’est vicieux, traître et provoque parfois des chutes de pierres", note Jean-Michel Matas.

Et si tous les commissaires préféreraient de la neige ou même du verglas pour la 90e édition du Rallye Monte-Carlo le mois prochain, il faut savoir répondre à toutes les situations.

2. Le circuit