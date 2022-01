Tout ce qu’il faut savoir sur les routes coupées dans le haut-pays pour le passage du Rallye Monte-Carlo

Il y a 17 spéciales au programme de cette 90e édition du mythique rallye de montagne (après trois jours de reconnaissance du 17 au 19 janvier). Les courses vont se dérouler entre les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence. Les as du volant vont emprunter les routes de nos vallées et la circulation y sera coupée temporairement. Pour vous y retrouver et organiser vos déplacements voici la liste des perturbations à venir:

- Jeudi: les RD 2566, RD 73 et RM 73, entre Lucéram et Lantosque via le col Saint Roch et le col de la Porte seront fermées à la circulation entre 17h18 et 22h18. Mais aussi les RD 68 et 2566 et RM 70, entre La Bollène-Vésubie et Le Moulinet, via le col de Turini, entre 18h31 et 23h31.

- Vendredi: les RD 30 et RM 30, entre Roure et Beuil, seront coupées à la circulation entre 06h14 et 16h16. Tandis que la RD 29, entre Guillaumes et Valberg via Péone, sera, elle, fermée entre 07h17 et 17h19.

- Samedi: Il y a cinq spéciales au programme qui se dérouleront dans le département des Alpes-de-Haute-Provence sur les communes de Le Fugeret, Thorame-Haute, Saint-Geniez, Saint-Jeannet, Malijai et Thoard.

- Dimanche: les RD 27, RD 427 et RD 2211A, entre La Penne et Collongues, seront fermées à la circulation entre 05h45 et 12h55. La RD 2211, de la sortie d’agglomération de Briançonnet à la limite du département des Alpes-de-Haute-Provence, sera, elle, coupée de 07h08à 14h18.