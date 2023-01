Tout ce qu'il faut savoir sur le 91e Rallye de Monte-Carlo à la veille du coup d'envoi sur la place du Casino

Comment la gendarmerie limite l’impact routier du rallye

Elle est ancrée dans l’ADN de l’Automobile Club de Monaco et forme un prérequis au bon déroulement de n’importe quelle course automobile: la sécurité.

Cette année encore, l’ACM met le paquet sur les Spéciales ouvertes au public pour tendre au risque zéro, autant que les ingénieurs le font pour garantir l’intégrité physique des équipages en renforçant perpétuellement la structure des voitures.

Hybrides depuis la saison 2022, ces dernières répondent à un nouveau protocole de sécurité en cas d’accident.

C’est simple: si les feux sont au vert sur la carrosserie, l’assistance peut intervenir sur un véhicule accidenté; si cela vire au rouge et qu’une alarme résonne, un danger électrique haute tension subsiste.

Des consignes de sécurité martelées en marge des épreuves à grand renfort de signalétiques, et auxquelles les centaines de commissaires de l’ACM dispatchés sur les épreuves veillent.

Des schémas de circulation

Mais la sécurité ne se résume pas au tracé des 325,02 km d’épreuves et 18 étapes. C’est pourquoi la gendarmerie tient ce rôle primordial de régulation pour éviter toute interférence néfaste de la compétition avec le quotidien des Azuréens, jusqu’à dimanche.

Selon un cahier des charges éprouvé et finalisé depuis des mois - bien qu’affiné ces dernières heures -, les militaires assurent la sécurité des usagers de la route et des concurrents sur les épreuves de liaison, tout comme ils sanctuarisent les épreuves spéciales interdites à la circulation pendant la compétition.

Un dispositif terrestre et aérien qui, cette année, pourrait nécessiter l’appel de réservistes selon l’évolution des mouvements sociaux annoncés dès ce jeudi, en France, contre la réforme des retraites.

Flexibilité et réactivité seront donc les maîtres mots, l’objectif étant, à l’échelle du département, de maintenir des schémas de circulation à même d’annihiler toute congestion du trafic. Et éviter ainsi que des habitants des vallées se retrouvent enclavés ou que les secours peinent à intervenir en cas d’accident.

À l’instar du Tour de France, les plus férus de rallye s’apprêtent par exemple à bivouaquer aux abords des Spéciales mythiques, notamment pour la "Nuit du Turini", ou de la PowerStage.

Une fréquentation anticipée par la gendarmerie qui se chargera d’escorter les véhicules jusqu’aux sommets des cols pour faire demi-tour, et ainsi stationner plus bas, dans le sens de la descente. Garantissant ainsi un retour plus fluide en fin d’épreuves.

Les plus expérimentés des gendarmes - ceux qui maîtrisent le mieux le règlement sportif - seront en faction à des postes clés de la compétition.

Tous les hommes déployés, rodés à des événements tels que le Tour de France, l’Iron Man ou encore le Paris-Nice, s’attendent à un service aussi excitant éprouvant, tant les conditions météorologiques peuvent corser la course et sa surveillance, surtout de nuit.

À noter que les militaires ont pour ordre, sur la base d’arrêtés préfectoraux, de contrôler, verbaliser, voire confisquer tout engin pyrotechnique nuisant à la sécurité du rallye WRC.