Tout ce qu'il faut savoir avant de participer au Grand Prix de F1 de Monaco (et il reste des places)

En bref, pour accéder aux tribunes, tout un chacun doit présenter un test PCR sauf les Monégasques et résidents, les enfants de moins de 11 ans, les scolaires et étudiants du pays, et les salariés. Les détenteurs de billets en provenance du 06 et du 83 devront trouver des créneaux dans les centres de dépistage frontalier. « Nous sommes conscients de la contrainte, admet-on au gouvernement princier, mais le protocole sanitaire se doit d’être strict et c’est malheureusement le prix à payer cette année. »

Des règles strictes pour les balcons et les yachts

Cette année, le gouvernement a décidé d’interdire, par décision ministérielle, l’organisation de réceptions, d’événements et d’opérations publiques sur les balcons, loggias et terrasses ayant une vue sur le circuit ainsi que sur les yachts amarrés au port Hercule et au mouillage dans les eaux territoriales monégasques. Les prestations de traiteur ne seront pas tolérées, non plus.

Seuls les particuliers pourront accueillir des invités pour lesquels ils doivent obligatoirement se munir de laissez-passer. "La délivrance de laissez-passer [...] s’effectue aux seules personnes titulaires en titre des locaux privatifs et embarcations, sur justificatifs et production d’une liste nominative des bénéficiaires", précise la décision ministérielle du 14 mai 2021.

Par ailleurs, le nombre total de personnes autorisées sur les terrasses est limité à une personne par mètre linéaire de garde-corps des espaces extérieurs donnant vue sur le circuit. Sur les bateaux, la capacité d’accueil est limitée "au nombre de passagers autorisés en navigation, selon les documents réglementaires du navire, et ce dans une limite maximale de 12 personnes", en plus des membres d’équipage.

Toute ambiance musicale est interdite sur les terrasses et les yachts, sur lesquels le port du masque est rendu "obligatoire en permanence", hormis les enfants de moins de 5 ans.

Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller de 75 à 200 euros (et jusqu’à 600 euros en cas de récidive).

Billetterie: il reste des places

Fait rare à quelques heures de la première journée du Grand Prix: il reste des places.

Comment s’en procurer?

- Sur le site officiel: formula1monaco.com

- Par e-mail

- À la billetterie officielle de l’ACM, au 44 rue Grimaldi.

- Dans les différents points de vente autour du circuit : sur la promenade Honoré-II ainsi qu’à la Direction du tourisme, boulevard des Moulins.