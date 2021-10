Top départ pour la saison 2 de l’opération "FIA Girls on Track": 28 jeunes filles testent leur coup de volant au Castellet

Elles se prénomment Chiara, Wiktoria, Meri, Skye, Alice, Macie, Aada, Ivanna, Laura... Elles viennent des quatre coins de notre cher Vieux Continent, mais aussi du Mexique, du Brésil, d’Afrique du Sud, des Philippines.

Toutes là, au Castellet, dans l’enceinte du circuit Paul Ricard, pour aller au bout de leur rêve, décrocher la lune. C’est-à-dire obtenir le précieux sésame ouvrant la porte d’un ascenseur très convoité, celui de l’opération de détection "Girls on Track - Rising Stars" conduite par la Fédération Internationale le l’Automobile (FIA).

Un an après l’édition initiale qui avait rassemblé 20 participantes, l’heure du révélateur a sonné ce vendredi pour les 28 jeunes filles de la saison 2sélectionnées parmi 71 candidatures provenant de 28 pays. Encore en terre varoise et nulle part ailleurs...

"Nous avons vécu ici une belle première expérience en 2020", justifie Michèle Mouton, l’emblématique présidente grassoise de la commission FIA Women in Motorsport pilotée avec une volonté de fer depuis sa création, en 2009. "Lors du débriefing, on a modifié le cahier des charges mais pas la destination. Les équipes du circuit Paul Ricard et de l’école Winfield sont sérieuses et compétentes. Il n’y avait pas de raison de changer".

Si certaines zones du globe telles que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Japon et les États-Unis ne sont pas représentées à cause des restrictions de circulation toujours en vigueur, le programme prend bel et bien de l’ampleur puisqu’il adopte un double niveau: Junior et Senior.

Les 14 plus jeunes espoirs, nées entre le 1er avril 2007 et le 31 décembre 2010, ont ainsi ouvert le bal cette semaine du côté de la piste de karting. Au menu: roulages, simulateur, préparation physique, coaching mental, atelier diététique, media training, entre autres... Les quatre finalistes seront désignées ce dimanche. Elles se retrouveront le mois prochain sur le fameux tourniquet italien de Lonato, où l’heureuse élue gagnera une saison internationale de karting.

Autre bolide, même principe pour les 14 pensionnaires de la classe supérieure (14-16 ans) qui prendront le relais ce lundi, jusqu’à mercredi, dans l’écrin du Grand Prix de France à bord des F4 griffées Winfield.

Parmi elles figure la seule Française en lice, Tania Cirelli, originaire de la Meurthe-et-Moselle.

"Au terme de ce processus très rigoureux de formation, quatre filles auront aussi le droit de poursuivre l’aventure, à Maranello cette fois", précise Cathy Muller.

Comme en 2020, l’Alsacienne, lauréate du Volant Elf en 1981 - à Magny-Cours - qui avait ensuite gravi les échelons jusqu’à la F3000, antichambre de la F1 jadis, évalue les aptitudes des unes et des autres au sein du jury. Une assemblée décisionnaire où siègent aussi cette année le pilote azuréen de F2 Théo Pourchaire et la Danoise Michelle Gatting, "pilier" de la structure italienne Iron Dames, copartenaire des "Girls on Track" avec la Ferrari Driver Academy.

"Maya Weug (la gagnante 2020 intégrée dans le junior team du cheval cabré, ndlr) a fait honneur à son titre en traçant une courbe de progression régulière cette saison sur les circuits du championnat d’Italie F4, et ce face à une féroce concurrence masculine", ajoute Muller, fidèle cheville ouvrière de la commission FIA dirigée par la vice-championne du monde des rallyes 1982. "On espère que notre deuxième apprentie championne saura convaincre l’académie Ferrari de lui donner la même opportunité".

Mesdemoiselles, prenez vos marques, démarrez vos moteurs... et que la meilleure gagne!