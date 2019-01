Top départ ce jeudi soir à Gap pour les 84 équipages du 87e Rallye Monte-Carlo

Attention, mise à feu imminente! Après avoir reconnu le parcours (16 épreuves spéciales, 323,83 km chronométrés), répondu aux incontournables obligations médiatiques et rodé leurs chevaux de feu sur la route du traditionnel « shakedown » - la séance de mise au point - tracé aux portes de Gap, les têtes d’affiche de la manche d’ouverture du championnat du monde entreront dans le vif du sujet ce jeudi soir. Rendez-vous à 18h50 dans la préfecture des Hautes-Alpes d’où ils s’élanceront pour un préambule nocturne (ES 1 à 19h38, ES 2 à 20h41) truffé de pièges.

"Cette entrée en matière de nuit, c’est toujours un moment important que l’on aborde un peu avec la boule au ventre", confie Sébastien Ogier, l’enfant du pays en quête d’un sixième triomphe consécutif dans son jardin d’hiver. "De la neige est tombée aujourd’hui (mercredi). Va-t-elle tenir ou non ? Encore une fois, il faudra composer sur un terrain imprévisible. C’est ce qui fait le charme de cette course à nulle autre pareille."

Monté sur le toit du monde avec Volkswagen et Ford, le champion puissance 6 entame un ultime défi à 35 ans. Le voilà de retour au bercail Citroën, l’équipe de ses débuts en WRC.

"Par rapport à nos rivaux pour le Championnat, nous sommes les seuls à changer de matériel cet hiver, observe le pilote de la C3 frappée du numéro 1. Mais je ne suis pas du genre à trop me poser de questions. Je vais faire avec ce que j'ai et faire confiance à mes sensations, comme toujours."

come-back du recordman

Les rivaux ? Ils s’appellent encore Thierry Neuville et Ott Tänak. Eternel second – quatre fois vice-champion ! -, le leader belge de l’armada Hyundai aimerait bien tordre le cou du chat noir qui lui met trop souvent des bâtons dans les roues au mois de janvier. Quant à l’Estonien de Toyota, 2e au pied du Rocher l’an dernier, il se déclare "plus affamé que jamais!"

Mais les nombreux mordus de frissons mécaniques attendus au bord des routes suivront aussi de très près le come-back du recordman de victoires au Monte-Carlo (7). Héros malheureux du récent Dakar où il a remporté 4 étapes sans pouvoir marquer le palmarès de son empreinte (3e), Sébastien Loeb endosse la combinaison d’intérimaire de luxe chez Hyundai. Un renfort de poids pour le constructeur sud-coréen qui lui confie une i20 pour 6 manches en 2019. «

"On a fait une journée et demie d'essais seulement avec la voiture", confie l’insatiable Alsacien.

"Ce parcours est tout nouveau pour moi, à part la montée du Turini (ES 13 et 15, dimanche, ndlr). Les conditions ne sont pas simples. L’état des routes risque de changer entre les reconnaissances et la course. C'est un rallye très compliqué et sans doute encore plus pour moi du fait que je vais tout découvrir, mais l'ambition est d'essayer quand même de faire une belle course, de prendre la mesure de l’auto, des spéciales. Et d'essayer de trouver un ‘‘feeling’’ qui me permette de rouler correctement."

Où les voir passer ?

JEUDI 24 JANVIER : 1re ÉTAPE (GAP-GAP)

ES1 - La Bréole -Sélonnet (20,76 km) :19h38

ES2 - Avançon - Notre-Dame du Laus (20,59 km) : 20h41

VENDREDI 25 JANVIER : 2e ÉTAPE (GAP-GAP)

ES3 et 6 - Valdrome -Sigottier (20,04 km) :9h11 et 14h23

ES4 et 7 - Roussieux - Laborel (24,05 km) : 10h14 et 15h26

ES5et 8 - Curbans - Piegut (18,47 km) : 11h37 et 16h49

SAMEDI 26 JANVIER : 3e ÉTAPE (GAP-MONACO)

ES9 et 11 - Agnières-en-Dévoluy - Corps (29,82 km) : 8h48 et 12h47

ES10 et 12 - Saint-Léger les Mélèzes - La Bâtie Neuve (16,87 km) : 10h06 et 14h08

Arrivée (Monaco, quai Albert-Ier) : 20h06

DIMANCHE 27 JANVIER : 4e ÉTAPE (MONACO-MONACO)

Départ (Monaco, quai Albert-Ier) : 6h22

ES13 et 15 - La Bollène-Vésubie -Peira Cava (18,41 km) :8h20 et 10h55

ES14 et 16 (PS) - La Cabanette - Col de Braus (13,58 km) : 9h08 et 12h18

Arrivée (Monaco, quai Albert-Ier) : 13h58