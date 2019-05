Théoriquement mixte, mais où sont les femmes dans les baquets de F1?

Les expériences passées ont ancré l’idée que les femmes étaient incapables de rivaliser avec les hommes. Les détracteurs prêchant l’argument d’une résistance physique moindre. Les « G » subis dans les virages et accélérations étant, selon eux, trop éprouvants. « Les écuries vénèrent un premier totem : le chronomètre. Il se trouve que, pour l’instant, les femmes ont été moins rapides en piste que les hommes. Pour une raison physiologique, explique Philippe Vandel dans son livre Les Pourquoi du sport. La F1 demande d’énormes qualités musculaires et d’endurance (...) Or, il se trouve que les femmes possèdent 25 % de masse musculaire de moins que les hommes. »

Sans se mouiller sur ce volet, qui, devrait être soumis à des études, Margot Laffite estime que « les F1 sont plus accessibles qu’avant. Il y a beaucoup d’éléments non physiques qui rentrent en compte. »

Pour le Dr Alain Chantegret, délégué médical permanent à la FIA en F1, « les femmes peuvent tout à fait supporter les G. Selon moi, c’est plus une barrière psychologique que physiologique. Elles ont un sentiment de protection plus élevé qu’un homme. Quand elles ont un accident, elles auront plus tendance à s’arrêter. Elles prennent moins de risques, elles freineront un peu plus tôt, un peu plus fort et perdront des dixièmes de secondes », analyse-t-il.