Suivez en direct le Grand Prix de France au Castellet minute par minute

Samedi, la séance des qualifications, qui a vu le pilote monégasque Charles Leclerc (Ferrari) arracher sa septième pole position de la saison grâce à l'aspiration de son coéquipier Carlos Sainz Jr, a tenu toutes ses promesses.

Cette stratégie d’équipe a assuré un avantage de 2/10e de seconde au Monégasque face à Max Verstappen (Red Bull, 2e). Le trio de tête est complété par Sergio Pérez (Red Bull), qui semble avoir résolu ses difficultés du week-end.

Côté français, Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri), respectivement douzième et seizième temps des qualifs, l’avaient eux plutôt mauvaise.

Si l'on ajoute les classement mondiaux FIA des pilotes et écuries toujours très serrés, la course -sur laquelle on s'oriente vers des stratégies à deux arrêts vu la dégradation des pneus sur la température de la piste- s'annonce passionnante et indécise.

