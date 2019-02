Soirée de gala pour le 22e Rallye Monte-Carlo historique

La traditionnelle soirée de gala et de remise des prix du Rallye Monte-Carlo historique s'est déroulée mercredi soir. Pour l’occasion, près de 1.000 personnes se sont réunies dans la Salle des Étoiles du Sporting.

Ce gala a débuté par un dîner avant de se poursuivre par le spectacle et la projection du film officiel de cette 22e édition. Mais un événement en particulier était vivement attendu : la remise des prix.

Les vainqueurs de chaque catégorie se sont présentés, tour à tour, pour recevoir leur trophée. Cette année, c’est un duo franco-danois qui s’est imposé. Michel Badosa et Morgens Reidl ont reçu la coupe du Prince de Monaco. Ils sont suivis par deux équipages italiens qui se sont vus remettre les coupes du président de l’ACM. Deuxièmes sur une Fiat Ritmo 60, Alessio De Angelis et Sergio Sitsi ont devancé dans la dernière nuit leurs compatriotes Massimo Canella et Nicolas Arena.

Chez les dames, ce sont une nouvelle fois les Allemandes Steffi Edelhoff et Birgit Binder qui remportent la catégorie féminine.

Le couple Campana, avec Olivier en pilote et Lydia en copilote, que Monaco-Matin a suivis de près pendant le rallye, sont les Monégasques les mieux classés : 28e au général.