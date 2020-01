Silence, on glisse sur le circuit glace d'Isola 2000

Adieu Trophée Andros, bonjour e-Trophée Andros !

Trente ans après son épreuve inaugurale - le 27 janvier 1990 à Serre Chevalier -, le grand cirque blanc conduit de main de maître par l’inoxydable Max Mamers négocie le virage de la transition énergétique.

Silence, on glisse ! Un tantinet enrouée il y a douze mois, lorsque les trois premières « Silhouette » électriques - construites par la société française Hexagon Racing et confiées aux mains expertes d’Aurélien Panis, Franck Lagorce et Nicolas Prost - étaient entrées en scène, la catégorie Elite Pro a cette fois perdu sa voix. Complètement aphone !

Cependant, si les montagnes ne propagent plus l’écho de leurs rugissements, les bêtes de course cravachées par tous ces givrés du volant continuent à faire des étincelles sur la glace.

Les spectateurs des deux premières manches enchaînées en décembre à Val Thorens et au Pas de la Case (Andorre) peuvent témoigner.

Frissons garantis

Pour le constater de visu, le plus court chemin demeure celui menant à Isola 2000. Rendez-vous ce vendredi et ce samedi sur le tourniquet de 800 m niché au pied des pistes de la station azuréenne, où le combat des chefs promet quelques frissons.

Comme l’an dernier, c’est Panis Junior qui tient la corde au général provisoire. Déjà vainqueur puissance 2, le digne fiston d’Olivier Panis - lui-même en embuscade (4e) - débarque dans le massif du Mercantour avec un matelas plus douillet: 14 points d’avance au lieu de 3. De quoi réussir cette fois à détrôner l’as de la glace Jean-Baptiste Dubourg en fin de parcours?

Alors que quatre étapes se profilent encore droit devant (Isola 2000, Serre Chevalier, Lans-en-Vercors, Super Besse), le leader, dont l’Audi A1 embarquera cet après-midi le boulet réglementaire de 60 kilos, évite sagement de tirer des plans sur la comète.

De son côté, le quadruple champion en titre se verrait bien décrocher ici un premier succès en mode électrique, histoire de réduire l’écart. « Nous avons profité de la trêve des confiseurs pour analyser les données recueillies lors des échéances précédentes », confie le sacré pilote girondin de la Renault Zoé numéro 1. « Évidemment, l’approche n’est pas la même qu’avec l’énergie thermique. Il y a de gros changements dans le choix des réglages et dans l’équilibre de la voiture. C’est sûr, nous ne possédons plus les ‘‘petites clés’’ qui nous permettaient de faire la différence auparavant. Néanmoins la feuille de route est respectée, nous sommes dans le match. Le e-Trophée Andros ne se jouera pas à Isola, mais il va être essentiel de bien commencer 2020. »

Qu’on se le dise: la mise à feu est fixée ce vendredi à 13 h 35 (manche qualificative 1). Peu importe le niveau du mercure. Positif ou négatif, ce sera show devant!

Le programme

4 VENDREDI 10 JANVIER : COURSE 1

Essais chronométrés (12h) ; 1re manche qualificative (13h35) ; 2e manche qualificative (15h10) ; super pole (16h20) ; finales et super finales (17h15) ; podiums (18h50)

4 SAMEDI 11 JANVIER : COURSE 2

1re manche qualificative (12 h) ; 2e manche qualificative (13h55) ; super pole (15h05) ; finales et super finales (16h15) ; podiums (18h15)

Accès libre (paddock et bords de piste)