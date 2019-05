Si le Grand Prix de Monaco existe, c’est aussi grâce au Dr Goudron, Ernest Guglielminetti

Par la suite, toujours d’après Maxwell Lay, Ernest Guglielminetti "démontre l’efficacité des méthodes de pulvérisation qui mèneront à plusieurs tests en 1903 et à la formulation de nouvelles spécifications de construction par le Corps des ponts et chaussées" de France. Guglielminetti gagne alors son surnom de Docteur Goudron.

En 1907, il assiste au premier Congrès international de la route. Il y exprime un vœu: "des milliers de kilomètres de routes goudronnées tout autour de la planète, reliant les océans et les pays entre eux".

Preuve que, parfois, les fées fréquentent les congrès.

