Ses premiers pas en F1, la concurrence avec Vettel, ses débuts chez Ferrari... Charles Leclerc se confie avant le 77e Grand Prix de Monaco

En ce moment, on a l’impression que le match Vettel-Leclerc fait couler beaucoup plus d’encre et de salive que le duel Hamilton-Bottas. Avez-vous le même ressenti? Et, si oui, comment l’expliquez-vous ?

En parcourant les réseaux sociaux, je constate en effet qu’il y a beaucoup de commentaires sur nous deux (Vettel et lui). Quelque part, je le comprends. Hamilton et Bottas sont coéquipiers depuis longtemps alors que Ferrari accueille un jeune pilote. En ce moment, beaucoup de monde suit attentivement mes premiers pas en rouge. ça me paraît normal.

Avant l’ouverture des hostilités, le mot "pression" trônait en pole position dans toutes vos interviews. À présent, c’est le mot "consignes" qui a pris le relais...

Oui, on me demande systématiquement mon avis à ce sujet. J’ai reçu des consignes en course. J’en ai compris certaines... Comme je le dis souvent, je suis prêt à les accepter jusqu’à un certain point. Pour l’instant, il n’y a rien de spécial à ajouter. À moi de faire le job correctement pour être devant.

Ferrari n’a pas encore ouvert son compteur de victoires en 2019. Désormais, peut-on dire que celui de vous deux qui gagnera le premier sera favorisé pour la suite et la fin de la saison?

Je ne sais pas. Le premier succès marquera les esprits, c’est sûr. Mais pour moi, ce n’est pas une obsession. Je n’y pense pas tout le temps. Je m’intéresse surtout à la performance, celle de la voiture, la mienne. Si on continue à travailler correctement, la réussite sera au rendez-vous bientôt.

Justement, côté chrono, la SF90 soutient régulièrement la comparaison avec la Mercedes. Que lui manque-t-il pour gagner?

Je pense que l’on peut améliorer notre rythme en course. Dans certaines conditions de piste, la voiture nécessite des réglages très précis, pointus, pour être efficace. Si vous ne figurez pas exactement dans la fenêtre d’utilisation, vous perdez du temps. Mais le potentiel est là ! À vrai dire, l’écart s’avère infime : même pas une demi-seconde au tour, à peine deux ou trois dixièmes. À Bahreïn, nous allions plus vite. En Australie et en Chine, c’était eux. À Bakou, on avait une carte à jouer. Hélas, elle est tombée à l’eau le samedi par ma faute.

Mercedes vient d’aligner quatre doublés d’entrée. Un score sans précédent en début d’année. La course au titre a-t-elle déjà du plomb dans l’aile pour Ferrari ?

Ils ont fait le break. Un gros break, d’accord. Mais il reste quand même dix-sept étapes à négocier. Long bout de chemin, non? Moi, je crois que tout est possible. L’équipe aussi. Heureusement ! La voiture peut encore progresser, à condition de vite mettre le doigt sur les réglages adéquats.

Le tournant suivant est situé à Barcelone,sur la piste des essais hivernaux où la SF90 avait fait forte impression. Comment sentez-vous cette échéance?

N’accordez pas trop d’importance aux résultats des tests hivernaux. En février et mars, le mercure ne culminait pas très haut.Et puis Mercedes en avait gardé un peu sous le pied. Cela dit, j’aime bien cette piste.Tout le monde la connaît par cœur, donc ce sera dur de faire la différence. La lutte s’annonce encore acharnée.