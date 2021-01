Serradori sourit, Elena et Loeb ralentis lors de la première étape du Dakar

Mathieu Serradori avait le sourire ce dimanche après-midi sur le premier bivouac du Dakar 2021.

Pourtant, rien n’a été facile pour cette entrée en matière, 277km de spéciale dans un champ de cailloux, jalonné de pierres plus ou moins imposantes.

Mais dans cet exercice périlleux où les crevaisons étaient légions, l’équipage du buggy Century du team SRT a tenu bon au point de signer son premier top 5 (4e à 3’12’’ du vainqueur, Carlos Sainz, le tenant du trophée).

"C’était un gros morceau en matière de terrain de jeu et de navigation, souligne le pilote fréjusien. Fabian (Lurquin, son navigateur belge) a fait un sans-faute et de mon côté, j’ai essayé de rester constant pour finir fort. On a perdu un peu de temps au début mais après, on s’est mis en mode attaque, on n’a rien lâché et ça a payé à l’arrivée."

Une vingtaine de minutes plus tard, c’est au tour du 4x4 Hunter BRX de Sébastien Loeb et Daniel Elena de faire son entrée dans le bivouac.

Le duo, qui n’avait plus concouru au Dakar depuis deux ans, a connu une étape plus compliquée (22e à 24’14’’).

Le Monégasque raconte: "Il a fallu du temps pour se remettre dans le rythme. Et dès le km 24, on a pas mal jardiné (chercher un point de passage). Ensuite, on est reparti et on a crevé trois fois. À la fin, nous avons réussi à accélérer et à faire de bons intermédiaires".

Le copilote ne se veut pas défaitiste: "Il y a des réglages à faire, l’équipe est nouvelle et on sait que ce sera encore très long. Mais tout le monde a déjà connu son lot de petits problèmes. C’était une entame de Dakar particulièrement copieuse!"

Et ça ne fait que commencer : dès ce lundi, place aux premiers cordons de dunes avec 457 km de spéciale jusqu’à Wadi Ad-Dawasir.