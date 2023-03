Sergio Pérez remporte le Grand Prix d’Arabie saoudite devant Max Verstappen, Charles Leclerc 7e

On prend les mêmes et on recommence... dans l’ordre inverse.

Comme à Bahreïn voilà deux semaines, les Red Bull ont atomisé la concurrence ce dimanche sur le circuit urbain de Djeddah. Mais là, c’est Sergio Pérez qui embrasse la victoire devant Max Verstappen.

Relégué en 15e position au départ à cause d’une panne en Q2 la veille, le champion en titre est revenu de loin. Il passe à côté du succès mais garde les rênes du championnat en grappillant le point du meilleur tour en course in extremis.

Vainqueur à Monaco et à Singapour la saison dernière, Pérez aime les tracés urbains. Ce dimanche, il a tenu le rythme et la distance pour décrocher sa cinquième victoire en F1.

Charles Leclerc? Relégué lui aussi hors du top 10 de la grille de départ (12e) à cause d’une pénalité reçue pour le changement d’un composant électronique, le Monégasque opte pour des pneus soft en début de course. Un changement payant puisqu’il gagne trois places dans l’emballage du premier tour avant de dépasser les Alpine de Pierre Gasly et Esteban Ocon ainsi que la Mercedes de Lewis Hamilton.

Sa remontée s’arrêtera là. Une fois le pit stop accompli, la SF-23 numéro 16 pâtit de l’entrée en piste de la voiture de sécurité deux tours plus tard. Une aubaine pour Hamilton qui en profite pour reprendre l’avantage.

En gommes dures, Leclerc plafonne dans le sillage de son coéquipier Carlos Sainz. Il ouvre tout de même son compteur en inscrivant les 6 points de la 7e place.