Sébastien Ogier prolonge son règne sur les tablettes du Rallye Monte-Carlo

Un suspense irrespirable. Jusqu’au bout de son apothéose azuréenne, ce dimanche matin, le 87e Rallye Monte-Carlo aura tenu en haleine les nombreux fans massés sur les pentes des cols du haut pays, Turini (ES 13 et 15) et Braus (ES 14 et 16).

Sébastien Ogier ou Thierry Neuville? Le champion ou le challenger? France ou Belgique? Citroën C3 ou Hyundai i20? Il aura donc fallu attendre l’arrivée de l’ultime secteur chronométré pour connaître le dénouement de cette édition 2019 palpitante depuis le départ à Gap, jeudi soir. Digne de la légende du « Monté ». Et le vainqueur est... Sébastien Ogier.

Alors qu’il ne comptait que 4 dixièmes de marge au départ de l’ultime ES, le sextuple champion du monde français a triomphé sur le fil, avec 2’’2 d’avance, pour sa première avec Citroën depuis 2011, offrant à la marque française son 100e succès en Championnat du monde des rallyes (WRC). Il s’agit du 7e triomphe du pilote haut alpin au pied du Rocher.

Le voilà donc qui égale le record de Sébastien Loeb.

L'Estonien Ott Tänak (Toyota), à 2’15’’2, complète le top 3. Quant à Loeb, qui faisait ses débuts avec Hyundai, il finit 4e à 13 secondes du podium.

Le classement final

1.Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Citroën C3 WRC) 3h21’15’’9

2.Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20 WRC) à 2’’2

3.Ott Tänak - Martin Järveoja (EST/Toyota Yaris WRC) à 2’15’’2

4.Sébastien Loeb - Daniel Elena (FRA-MON/Hyundai i20 WRC) à 2’28’’2

5.Jari-Matti Latvala - Mikka Anttila (FIN/Toyota Yaris WRC) . à 2’29’’9