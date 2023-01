Sébastien Ogier a rencontré des élèves du collège Charles-III à Monaco

Il suffisait de lire le regard pétillant des 25 élèves de la 5e8 pour comprendre à quel point les collégiens étaient heureux de rencontrer Sébastien Ogier. Le multiple champion du monde s’est prêté au jeu des questions/réponses ce jeudi avec les élèves du collège Charles III.

Accompagné du pilote russe de WRC2 Nikolay Gryazin, le Français a passé près d’une heure à répondre aux interrogations des jeunes adolescents. Et ils n’ont pas manqué d’imagination. « Quelle était votre meilleure course ? », « Votre meilleur souvenir ? », « à quel âge avez-vous commencé à piloter ? » ou encore, un peu plus direct : « Est-ce que vous avez déjà eu un gros accident ? ». Et le tout en anglais s’il vous plaît ! À la question, quelle est votre course préférée, Sébastien Ogier n’a pas pu botter en touche et cacher son amour pour le Rallye Monte-Carlo. « Je l’aime vraiment. Quand j’étais petit je venais voir la course qui passait juste à côté de chez moi à Gap. J’avais des étoiles dans les yeux. Après il y a beaucoup de superbes circuits donc c’est difficile de répondre. »

« Ce n’est pas donné à tout le monde »

Le Français a même raconté qu’il venait, toujours lorsqu’il était jeune, assister au Grand Prix de Monaco. « Vous ne le connaissez peut-être pas mais j’aimais beaucoup Ayrton Senna. » Silence dans la salle. Il faut dire qu’à 12 ou 13 ans, les élèves n’ont pas eu la chance de voir évoluer le pilote brésilien décédé en 1994.

Mais ils ont tout de même écouté religieusement les réponses des deux pilotes. « C’était très intéressant, a commenté Marguerita, 12 ans. C’était vraiment une superbe opportunité parce que ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir deux pilotes de rallye dans son collège. Je ne connaissais pas grand chose aux rallyes mais j’ai appris le rôle du copilote, je pensais qu’ils étaient seuls dans leurs voitures. »

Chez d’autres, ce sont les précieux conseils des deux pilotes qui ont résonné dans leurs esprits. « J’ai retenu que ce n’est pas toujours facile mais qu’avec de la persévérance on peut toujours y arriver. Quand on a envie on peut le faire, il faut donner le meilleur de soi. Et puis c’était mieux que le cours de français», plaisantent à l’unisson Estelle et Lina à l’arrière de la salle.

« Ils ont posé plein de questions intéressantes »

Les pilotes ont quant à eux passé un aussi bon moment que leurs interlocuteurs. « Ça change de pouvoir partager notre expérience, s’est réjoui Sébastien Ogier en train de dédicacer des photos pour les élèves. Ils ont posé plein de questions intéressantes. On l’a fait en anglais donc il fallait motiver tout le monde. J’ai donné mon exemple où, jeune, j’étais assez mauvais et donc qu’il ne fallait pas faire comme moi (rires) mais d’en faire une priorité parce que cela ouvre beaucoup d’opportunités dans la vie. »

L’octuple champion du monde a même ouvert la porte à de futures retrouvailles, mais en dehors du collège cette fois. « L’initiative est très belle. On l’avait fait il y a quelque temps déjà, c’est bien de la faire perdurer. Je pense que l’année prochaine on pourrait les faire venir au parc d’assistance avant que la course commence pour leur faire découvrir nos voitures. »

Séance d'autographes. Y.D..