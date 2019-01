Sébastien Loeb Le duo des légendes Sébastien Ogier

Ce qu’il a fait

Si les routes du Rallye Monte-Carlo et du WRC ne s’étaient pas séparées pendant trois ans - la durée de la parenthèse en Intercontinental Rally Challenge, de 2009 à 2011 - combien de trophées le tandem Loeb-Elena totaliserait-il ? Huit ? Neuf ? Dix ? Battu seulement par Tommi Mäkinen (2002), Marcus Grönholm (2006) et... Sébastien Ogier (2015) sur ce terrain atypique où sa science de la course influe autant que son talent hors norme, l’Alsacien tient encore et toujours la corde au palmarès avec sept glorieuses (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2013). Alors que son compteur ne totalisait qu’un seul succès mondial (Allemagne 2002), la démonstration magistrale conclue en Principauté devant les deux Citroën Xsara...