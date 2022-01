Rallye Monte-Carlo 2022: le parc d’assistance fait son grand retour à Monaco

Porté disparu sur la Principauté depuis plus de 15 ans, le parc d’assistance fait son grand retour. Habitués des paddocks de F1 et FormuleE, les résidents de la Principauté, et les visiteurs, auront l’occasion d’observer d’un peu plus près les voitures de rallye qui participeront à cette 90e édition.

Postés sur la totalité du port Hercule, jusqu’au bout du Quai Antoine 1er, les 75 équipages vont ainsi préparer leurs voitures pour les 300 km de spéciales qui les attendent.

En tout, 12.000 m2 sont dédiés à l’assistance. Pour chaque team, un espace est alloué allant de 1.300 m2 pour les écuries WRC à 100 m2 pour les équipes amateurs. La grande majorité du matériel étant apportée par les différentes teams, reste à aménager et équiper certaines zones spécifiques, comme celle des médias ou d’autres infrastructures d’accueil.

À cela s’ajoutent les voies de circulation, le parc fermé, la zone TV et celle réservée aux pneumatiques.

"On a commencé notre première réunion avec les services de l’État au mois de juin, précise Romain Pugliese, commissaire général adjoint et responsable logistique du rallye. Heureusement qu’on a l’expérience du Grand Prix avec ses rouages, ses entités et les personnes qui y travaillent. C’est un mini Grand Prix finalement."

Environ 4 à 5 jours sont nécessaires aux grandes marques afin d’installer leur stand contre seulement quelques heures pour les autres catégories.

Un tournant écologique dans l’air du temps

Il n’y a pas que les voitures qui se tournent vers des modes de fonctionnement plus verts. Depuis quelques années, l’organisation du rallye est soumise par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) à respecter différents points en matière d’écologie.

Le rallye a d’ailleurs été accrédité 3 étoiles pour tout ce qui était mis en place par l’organisateur. Le tri sélectif, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la plantation d’arbres en partenariat avec l’association Alpes Rallye Clean, sont autant de charges que l’ACM s’efforce de respecter.

"Chaque année nous sommes audités par la FIA qui vient vérifier si on respecte nos engagements. Si on y ajoute la partie Covid depuis deux ans, ça nous fait pas mal de travail supplémentaire", souligne Romain Pugliese.

Un véritable esprit d’équipe

Au total, ce sont plus de 500 commissaires bénévoles qui seront mobilisés sur la durée de l’événement du 20 au 23 janvier.

Pour certains le travail a déjà commencé comme pour installer les zones techniques et les différents bungalows servants habituellement pour le Grand Prix de Formule 1. En tout, 2.000 barrières de foule et 5.150 mètres de filets de protections vont être utilisés à la fois dans la zone d’assistance et sur le parcours.

Un travail de fourmi qui est désormais parfaitement rodé et encadré par Romain Pugliese et les équipes de l’Automobile Club de Monaco.

"On est un petit noyau à l’ACM qui travaille sur les événements. La réussite passe par la discussion et les réunions pour éviter les problèmes en essayant de contenter tout le monde. C’est un travail d’équipe et de lien avec les municipalités qui nous aident sur toute la partie parcours. Après c’est beaucoup de planifications." Il faut ajouter à ça plus de 1.000 agents des forces de l’ordre et 650 pompiers présents à la fois sur le parc d’assistance et le parcours.