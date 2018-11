Rallye de Catalogne, Championnat WRC, Dakar... Daniel Elena raconte ce fabuleux retour gagnant

Avec eux, notre dictionnaire des superlatifs est déjà épuisé depuis belle lurette. Alors, il faut inventer des mots. Ou les booster. Leur retour gagnant sur la planète WRC, dimanche dernier en Catalogne? Un exploit juste "énoooooooooooorme"!

Non, Sébastien Loeb (44 ans) et Daniel Elena (46 ans) ne sont pas cuits. La voie de garage attendra. Demandez aux Ogier, Neuville, Tänak, Latvala et compagnie... Tous giflés par les increvables pigistes de Citroën, ils n’ont pu que s’incliner au bout des trois étapes et dix-sept épreuves spéciales sur terre et goudron - tantôt humide, tantôt sec - de la manche espagnole. On a donc vite succombé à la tentation de passer un coup de fil au copilote monégasque. Avec sa délicieuse faconde de bon vivant, le voilà qui nous raconte cette superbe histoire, mais aussi l’inscription surprise au prochain Dakar (6-17 janvier 2019) à bord d’une Peugeot 3008 DKR privée version 2017 concrétisée cette semaine.

Sur ce 79e triomphe en WRC

Il s’agit d’une victoire construite du début à la fin. Après le couac de...