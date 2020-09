Quand Tapie ressuscite Delage: la voiture "la plus rapide du monde" présentée à Monaco

Laurent Tapie, comment est né ce défi Delage?

Il y a un peu plus de trois ans, je lisais des articles sur les ventes de Pagani, Koenigsegg et Bugatti. J’ai vu la présentation de la toute première Koenigsegg à Cannes à la fin des années quatre-vingt-dix, c’était encore un prototype et je pensais qu’ils n’allaient jamais réussir. Ils vendaient deux voitures par an à l’équivalent de 400.000 euros et, il y a trois ans, ils en vendaient 25 à 30, à 2 millions d'euros. Quant à Bugatti, ils faisaient 40 millions de chiffres d’affaires par an entre 2005 et 2015, les années de commercialisation de la Veyron. Entre 2018 et 2019, ils ont fait 600 millions d’euros de commande en douze mois! J’ai compris que le marché avait explosé car il y a de plus en plus de riches et qu’ils veulent des voitures incroyables.

"Faire la voiture homologuée sur route la plus rapide du monde"

Il y a de la place pour un nouvel entrant?

Je n’ai pas pensé marque dans un premier temps, j’ai pensé voiture. Il faut que la voiture soit différente de tout ce qui existe. Et je crois qu’elle l’est. C’est le parti pris de faire ce qu’il y a de plus proche d’une F1. En performance aussi, elle est faite pour battre le record du Nürburgring (Allemagne) dans un an.

C’est l’objectif initial?

Oui. Faire la voiture homologuée sur route la plus rapide du monde, pas en ligne droite mais sur circuit. Le record appartient à la Lamborghini Aventador SVJ et on est plus léger et plus puissant. À moins de mettre quelqu’un qui ne sache pas conduire, je ne vois pas comment on ne peut pas le battre.

D’où le fait que Jacques Villeneuve, champion du monde de F1 1997, soit du projet?

Exactement. Il interviendra quand on en sera au prototype roulant. Je veux que le ressenti soit le plus proche possible d’une F1 et, ça, ce ressenti, c’est un pilote qui le donne, pas un ingénieur. Dans les voitures que j’ai possédées, celle que j’ai le plus aimée, c’est la F430 Scuderia. J’ai conduit des plus récentes et plus performantes mais le ressenti de la 430 Scuderia est unique. Et je pense que c’est parce que c’est Michael Schumacher qui a fait les réglages.

"Elle est vraiment faite pour marquer les esprits"

Comment avez-vous convaincu l’association Les Amis de Delage?

Après plusieurs mois de négociation. Ils m’ont dit que j’étais le dixième à venir en dix ans, presque sarcastiques. Je leur ai répondu que je ne venais pas avec un business plan mais avec une équipe et des moyens. C’est surtout l’équipe de top niveau qui les a convaincus. On a seize titres de champion du monde FIA. Si ce n’est Ferrari, je pense qu’aucun constructeur n’a ça.