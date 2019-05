Quand la place d’Armes se transforme en fan zone

La place d’Armes se transforme depuis trois jours. L’odeur du Grand Prix se fait déjà sentir. Mais avant que les fans de F1 puissent venir s’éclater sur la fan zone, il faut finir les préparatifs. Il ne reste plus beaucoup de temps aux organisateurs car l’ouverture officielle, c’est déjà demain.

Sur place, hier, plusieurs ouvriers s’attachent à la mise en place des différents stands. La scène sur laquelle auront lieu les interviews des pilotes ainsi que les séances d’autographes est presque prête. La plupart des stands sont aussi montés. Il ne manque plus que les derniers détails décoratifs.

Trois jours pour tout mettre en place

Pour ce qui est des stands Red Bull et Ferrari, des membres des deux écuries sont sur place. L’emplacement de Red Bull est celui qui a été monté en premier. Les deux pilotes de l’écurie sont attendus aujourd’hui à 18 h pour une séance d’essais des simulateurs. Les deux pilotes de l’écurie établiront un temps de référence. Des tests qui ne seront pas accessibles au public.

L’Automobile Club de Monaco, qui gère depuis six ans la mise en place du MGP Live, est maintenant habitué aux différentes contraintes. « On s’est largement amélioré depuis la première édition. On essaye de minimiser les nuisances pour le respect de la vie des Monégasques. », explique le responsable de l’aménagement du site.

Pour le moment, hormis les bruits des machines, tout est très calme. Demain ce sera une autre histoire. En tout, quelque 80 000 personnes sont attendues durant les quatre jours du Grand Prix. Afin de garantir la sécurité des fans, des mesures fortes sont mises en œuvre.

Sécurité renforcée

« Nous avons des contrôles de sécurité qui seront opérés dans les six entrées de la place d’Armes. Des agents vont vérifier les sacs à chaque entrée. D’autres mesures seront aussi présentes pour que les visiteurs et les exposants soient en sécurité totale », indique le cadre de l’ACM.

Après les festivités, les organisateurs devront laisser la zone libre pour les maraîchers. Lundi à 21 h, tout devra être nettoyé. Ne parlons pas tout de suite de la fin. La fête du Grand Prix ne fait que commencer. Le MGP Live sera ouvert dès demain, de 9 h à 21 h, durant les quatre jours. De nombreux lots seront à gagner pendant le Grand Prix. Un spectacle garanti pour fêter les 90 ans du MGP.

Un photobooth spécial 90 ans

L’occasion de se prendre en photo avec les affiches officielles des Grands Prix de Monaco.

Le stand Ferrari

Vous pourrez y découvrir l’univers de la nouvelle écurie de Charles Leclerc. Un simulateur de réalité virtuelle sera présent pour vous plonger dans la peau d’un pilote.

Une Formule 1 triplace

Une voiture Ferrari trois places sera en exposition. Vous pourrez ainsi vous prendre en photo au volant du bolide.

Le stand Red Bull

Des simulateurs vont vous permettre de vous mesurer à vos amis et de tenter de battre le temps établi par les vrais pilotes de l’écurie.

Pit Stop Challenge

N’avez-vous jamais rêvé de changer les roues comme les mécaniciens des écuries ? Ce stand sera l’occasion de vous mesurer aux pros et tenter de battre le temps de référence.

Rencontre avec les pilotes

Vendredi à partir de 13 h 45, les pilotes défileront par écurie sur la scène. Après les interviews, ils signeront volontiers des autographes.

Deux concerts

L’ambiance du MGP Live sera alimentée par deux concerts d’Emily Johnson. L’artiste se produira sur scène samedi à 18 h et dimanche après la course de Formule 1.