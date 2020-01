Près de 100 voitures anciennes prendront le départ du Rallye Monte-Carlos Historique ce vendredi

Entre amoureux de belles mécaniques, les débats se veulent forcément passionnés. Chacun prêche pour sa paroisse quand il s’agit d’arrêter une année d’immatriculation limite de sélection pour le rallye Monte-Carlo historique. "On va jusqu’en 1980", précise Michel Ferry, vice-président de l’Automobile Club de Monaco.

À la commission des voitures de collection de l’ACM, qui sélectionne scrupuleusement les voitures, il y a clairement deux tendances. "Les traditionalistes et les modernistes, résume le numéro 2 de l’ACM. Il y a les premiers qui trouvent que c’est du gâchis, que ça choque de voir des Volkswagen Golf GTI sur un rallye Monte-Carlo. Ils estiment que ce n’est pas une voiture de collection. Or ça l’est, car le code sportif de la Fédération internationale de l’automobile estime que c’en est une quand la voiture a plus de 30 ans."

Les modernistes, eux, aimeraient faire rentrer des bolides plus jeunes. Plus modernes. Des Peugeot 205 GTI, par exemple, ou des Renault Alpine. "Dans les deux années à venir, il faudra trancher et prendre une décision", estime Michel Ferry.

"Soit on revient en arrière et on ne prend que les modèles de voitures qui ont fait le rallye Monte-Carlo avant 1976 ou, au contraire, on va jusqu’en 1988 – puisque le code sportif de la FIA nous l’autorise – et on ouvre la porte aux voitures qui plairaient à un public qui se rajeunit. Cela nous permettrait, aussi, d’avoir une clientèle de concurrents plus jeune."

Les rallyes menacés?

Cette année, encore, une vingtaine de voitures ont été refusées par la commission des voitures de collection de l’ACM. D’abord parce que cette cellule d’experts tient à faire la part belle aux mécaniques d’origine. Ensuite, parce que le nombre ne peut guère être plus élevé que jadis. Pour des raisons de logistique comme pour éviter plus de nuisances.

"Le sport automobile sur routes est menacé, on en est conscient, avoue Michel Ferry, vice-président de l’ACM. À cause des nuisances de passage et sonores. Bien que le rallye historique soit sur routes ouvertes, quand vous avez 312 voitures qui passent de minute en minute, ça représente 5 à 6 heures de traversée du village. Les gens se plaignent. C’est la raison pour laquelle on prend le maximum de précaution pour informer le public, pour animer les villages traversés avec un buffet, avec un arrêt des voitures pour que les habitants les touchent, discutent avec les pilotes. Pour que ce soit une fête."

Autre contrainte, technique cette fois-ci: la gestion des commissaires. Des hommes et femmes indispensables au bon déroulement des épreuves.

"Ils se mettent en place une heure avant le passage de la première voiture et partent une demi-heure après le passage de la dernière. Quand ils sont 7h debout, dans le froid et la nuit, c’est difficile pour eux et compliqué de travailler de façon sérieuse et correcte. 312 voitures, c’est un maximum pour les communes traversées et nos commissaires", ajoute-t-il.

Un intérêt économique

Des nuisances, certes, mais un réel intérêt économique pour les professionnels du secteur. "Le rallye Monte-Carlo historique, c’est plus de 2.000 personnes qui dorment, mangent, boivent pendant les cinq jours du rallye. Sans parler des reconnaissances les mois précédents. Dès la sortie des itinéraires, certains profitent des vacances d’été pour les effectuer."

Où voir ces belles mécaniques?

Ce vendredi, dès 20h

Concentration à Monaco de 96 voitures. Sur le quai Albert-Ier, les bolides d’antan prendront la route pour rejoindre Buis-les-Baronnies où ils retrouveront l’ensemble des concurrents.

Ce mardi, dès 21h

Départ des participants du quai Albert-Ier pour la nuit du Turini. Environ 143 km comprenant deux tests de régularité (Col de Braus - > Lantosque et La Bollène-Vésubie - > Sospel)