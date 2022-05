Premiers tours de piste pour les belles d’antan au Grand Prix historique de Monaco

À onze heures pétantes, la Principauté a rugi. Deux semaines après la bataille du rail opposant les (silencieuses) monoplaces électriques, les bolides d’antan ont investi le mythique circuit urbain pour une épique journée d’essais libres.

Un musée automobile ambulant, à ciel ouvert, retraçant les grandes heures du Grand Prix de Monaco. Sur l’asphalte, les décennies ont défilé dans un joyeux barouf : de cette Bugatti 35 dans laquelle Philippe Etancelin avait achevé, en sixième position, les cent tours du tout premier Grand Prix de 1929 à cette Tyrrell 012 ayant couru en 1985.

Engagement musclé

Témoignage de ces belles années sportives, les portraits de gloires de sa majesté F1 s’affichent le long du quai Antoine-Ier, au cœur des paddocks : Stirling Moss, Graham Hill, Jackie Stewart, pour les plus anciens.

Avec cet héritage sous les yeux, les pilotes cravachant ce week-end ces joyaux du passé ne semblent pas là pour faire de la simple figuration. En plus de faire pétiller les mirettes de spectateurs passionnés, ils sont là pour en découdre sur la piste.

Symbole de l’engagement musclé des concurrents, cette BRP de 1964 (série B) éventrée au niveau de l’avant-gauche et désormais orpheline d’une roue.

De quoi donner quelques sueurs froides aux propriétaires de ces véhicules de collection. "On a toujours une goutte de sueur quand on voit nos voitures frôler les rails, sourit Sébastien Bottinelli, Suisse de 47 ans, notamment détenteur d’une Maserati 64 CM de 1936 (série A1) d’une valeur d’au moins 1 million d’euros. Il faut être zen sinon on ne participe pas, il faut faire confiance aux préparateurs, au pilote. C’est mieux de faire perdurer leur histoire plutôt qu’elles prennent la poussière dans un garage. On n’a jamais eu de pépins, alors on touche du bois et on essaye de tenir la route."

Etre attentif à tout

Plus loin, Cliff Gray, pilote britannique de 61 ans au volant d’une Cooper T43 de 1957 (série B), est de retour aux paddocks. Suintant de sueur dans sa combinaison ignifugée, le regard dans le vide après une séance visiblement éreintante. "Je n’avais jamais piloté à Monaco. C’est incroyable mais extrêmement fatiguant au bout de 30 minutes. La concentration est à son maximum. Il faut être attentif sur la boîte de vitesses, sur ce qu’il se passe derrière, mais aussi au prochain virage", témoigne-t-il enjoué par cette expérience hors du temps.

Plus le bolide est ancien, plus la mécanique est capricieuse. Nicola Von Doenhoff, l’une des rares femmes à prendre part au Grand Prix historique, approuve : "Je pilote une Bugatti 51 de 1932. La boîte de vitesses peut connaître des dysfonctionnements, la voiture bouge énormément sur la piste. Ça ne laisse pas le droit à l’erreur, argumente cette Allemande de 54 ans, deux participations au compteur. La conduite est très physique. Cela pourrait être compliqué pour moi si c’était une course longue distance car cela nécessiterait beaucoup de force dans les bras. Je suis terrifiée, je n’ai pas beaucoup dormi, mais c’est très excitant comme vous pouvez l’imaginer."

Du beau monde

dans les paddocks

Parfois récalcitrantes, donc, ces belles d’antan n’en sont pas moins les reines du week-end. A contrario de la F1 où les pilotes sont scrutés en permanence, ici les regards se portent avant tout sur ces rutilants joyaux à quatre roues.

Les sens en prennent un coup dans les paddocks. On se plaît à observer les mécaniciens faire ronronner le moteur pour le garder à bonne température. Boule Quies de rigueur, au risque de fragiliser les tympans. On se plaît aussi à les voir polir la carrosserie, à mettre les mains dans le cambouis, à les choyer, à les inspecter avant leur tour de piste. "Le plus gros de la mécanique a été défini la semaine dernière sur le circuit du Luc, détaille Jean-Claude Silani de l’écurie Zig-Zag. On a mis la bonne pression des pneus au regard des données récoltées il y a deux ans à Monaco avec Anthony Beltoise. Si la voiture sous-vire ou sur-vire, on règle les antiroulis, les amortisseurs. Et vu que le circuit est un peu plus bosselé ici, on règle plus haut la garde au sol."

Essais qualificatifs ce samedi

Des détails techniques qui n’auront sans doute pas échappé à quelques personnalités de la F1 croisées dans le paddock, Mika Häkkinen et Jacky Ickx. Ni au prince Albert II en visite dans cette fourmilière automobile, en pleine conversation avec le pilote monégasque Frédéric Lajoux devant une Arrows A1B de 1978, jadis pilotée par Riccardo Patrese et Jochen Mass. Les deux hommes ont échangé sur les différences entre les monoplaces de cette époque et celle d’aujourd’hui. "Avant, la difficulté était avant tout physique. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus intellectuel et cérébral. En un tour, on leur demande de toucher un nombre incalculable de boutons, on les sollicite par radio, le tout à 300 km/h avec des trajectoires à ne pas louper. Mon cerveau prendrait feu si l’on me demandait un dixième de ce qu’ils font", confie le principal intéressé, prêt à en découdre ce week-end. Rendez-vous aujourd’hui pour les essais qualificatifs. Vingt-cinq minutes pour chacune des huit séries.

Objectif : faire le meilleur chrono pour bien se positionner sur la grille de départ ce dimanche.