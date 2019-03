Premier triomphe en Formule E pour l’écurie monégasque Venturi ce dimanche à Hong Kong

C’est un joli clin d’oeil du destin.

Un an après avoir raté de justesse la plus haute marche du podium à Hong Kong -à cause d’un tête-à-queue survenu dans le dernier tour alors qu’il menait la danse-, Edoardo Mortara est parvenu à propulser Venturi dans le cercle des teams victorieux en Formule E au même endroit.

Déjà 4e à Santiago du Chili le 26 janvier, puis 3e à Mexico le 16 février, celui-ci avait cette fois coupé la ligne d’arrivée en 2e position, dans le sillage du Britannique Sam Bird (à 1’’694).

Placé sous enquête suite à son accrochage un peu plus tôt avec l’Allemand André Lotterer, alors leader mais contraint d’abandonner, pneu à plat, le fougueux pilote du team Virgin Racing se verra bien convié à gravir la plus haute marche du podium.

Un bonheur éphémère puisqu’il sera ensuite pénalisé de 5 secondes et chutera ainsi en 6e position.

C’est donc sur le circuit d’1,860 kilomètres tracé dans les rues de la cité asiatique que le Petit Poucet monégasque vient de réussir à battre tous les géants de l’industrie automobile évoluant en Formule E, Mercedes, Audi, Nissan, BMW, DS, Jaguar.

Felipe Massa, le coéquipier brésilien de Mortara recruté à l’aube de la saison 5, a lui aussi accompli une course solide en gérant parfaitement son énergie. De quoi décrocher la 5e

place.

Mortara pointe désormais au 3e rang du championnat pilotes, à seulement 2 longueurs de Bird, toujours en tête, tandis que Venturi occupe la 4e position chez les constructeurs.

Prochaine échéance: le 23 mars à Sanya (Chine).