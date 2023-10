Pourquoi la 7e édition du E-Rallye Monte-Carlo restera dans les mémoires

Cette 7e édition du E-Rallye Monte-Carlo restera dans les mémoires. Déjà parce qu’elle a été traversée par la tempête Aline et que deux des quatre épreuves de vendredi ont dû être annulées. Mais aussi et surtout parce que ce cru 2023 a marqué un changement de direction dans les règles. Un itinéraire secret dévoilé aux principaux intéressés une heure avant le départ seulement. Des appareils automatisés dont l’importance a été réduite, ce qui redistribue les cartes du succès. L’avenir - et surtout la 8e édition - nous dira si ces nouveautés sont prévues pour durer mais il n’empêche que ce E-Rallye version 2023 a été pimenté à la sauce ACM.

Chacun se fera son propre avis. Certains diront à tort ou à raison que ces nouvelles règles ont creusé les écarts de niveaux, d’autres diront le contraire. Mais force est de constater que l’Automobile Club de Monaco a réussi à pousser un peu plus loin les participants dans leurs retranchements.

Au volant de leur Kia E-Niro, c’est la paire espagnole Conde Eneko et Lukas Sergnese qui s’est imposée de justesse dans la nuit de samedi à dimanche dans la célèbre pénombre du Col de Turini. Signant ainsi un doublé du constructeur coréen devant une Volkswagen ID3. Par la même occasion, les Ibériques prennent la 2e place du classement FIA ecoRallye Cup avant une dernière étape décisive en Italie du 9 au 11 novembre.

Et les Monégasques dans tout cela? Ils ont été à la peine... Les souvenirs du triomphe de Jacques Pastor et de son copilote Fulvio Gazzola semblent loin! Les six équipages locaux sous la bannière Daghe Munegu n’ont pas toujours été à la fête.

En tête, c’est Olivier Campana et Nicolas Milanesio du Yacht-club qui pointent à la 26e place. Quelques rangs plus loin, on retrouve les tenants du titre Pastor-Gazzola. La faute probablement à de nouvelles contraintes qui n’ont pas été au goût des locaux, malgré leur parfaite connaissance des routes de l’arrière-pays.

Il faudra donc revenir l’an prochain pour espérer hisser le drapeau de Monaco dans le ciel de la Principauté.