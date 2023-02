"Plus rapide et plus complexe", le pilote monégasque Arthur Leclerc accélère en Formule 2

Arthur, après la seule et unique répétition générale du championnat F2 où vous avez signé le cinquième meilleur temps, êtes-vous prêt à enclencher la vitesse supérieure?

Je me sens prêt, oui. Le mardi et le mercredi, nous nous sommes focalisés sur l’exercice des qualifications. Et le dernier jour fut consacré au rythme course. Le bilan s’avère positif. Bon feeling avec l’auto, avec l’équipe. Mais pas question de s’enflammer. Ce ne sont que des essais.

Vous avez quitté l’écurie italienne Prema pour intégrer la structure française Dams. Pourquoi?

En fin de saison dernière, avec Lorenzo (Tolotta-Leclerc, l’aîné de la fratrie qui l’épaule dans sa carrière, ndlr), avec la Ferrari Driver Academy, nous avons longuement réfléchi. D’un côté, DAMS a réussi une bonne saison 2022 (6e du championnat équipes). De l’autre, Prema se bat toujours aux avant-postes. C’est un top team que je respecte énormément. Une fois le pour et le contre soupesés, on a estimé qu’il fallait entamer une nouvelle histoire, voilà!

Par rapport à la F3, quelle différence saute aux yeux lors des premiers tours?

La puissance! On s’aperçoit tout de suite qu’il y a beaucoup plus de chevaux derrière (620 contre 380). Et on se rend compte presque aussi vite de la complexité du challenge. Car c’est une voiture difficile à exploiter. Notamment en raison de son poids (750 kilos). Vous le mesurez surtout dans les virages lents. Autre changement important: les roues 18 pouces. Elles modifient les sensations. Au volant, le ressenti est moins fort, moins précis, moins évident qu’en Formule 3. Bref, une auto plus rapide et plus complexe.

Plus de puissance, ça veut dire que le casse-tête de la dégradation des pneus en course va s’amplifier?

Ah oui, clairement! Pour le pilote, pour l’ingénieur, il y a du boulot. Plein de paramètres à gérer. Lors des tests, on a bien bossé, bien progressé. J’espère que nous parviendrons à récolter les fruits de ce travail dès les premières échéances.

La course au titre perdue l’an dernier (6e du championnat FIA F3 avec deux podiums dont une victoire), vous la gardez en travers de la gorge? Cela génère-t-il un surcroît de motivation?

Ruminer, ça ne sert à rien. En 2022, on n’a pas toujours réussi à convertir notre potentiel en résultat. C’est dommage. J’ai commis quelques erreurs. Mais ce que je retiens, c’est la vitesse, le rythme. La F2, je l’aborde avec confiance et détermination. En sachant que je peux aller vite et haut si je mets tout dans l’ordre.

Votre objectif, en une phrase?

Me battre aux avant-postes le plus tôt possible. Pour un rookie, en F2, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Votre coéquipier?

Ayu (Ayumu Iwasa, le Japonais de 21 ans soutenu par Red Bull et Honda) possède une saison d’expérience. Chez Dams déjà, il a fait des étincelles (5e, 2 pole positions, 2 victoires). Donc c’est une référence solide. Je peux apprendre vite à côté de lui.

Du 25 au 28 mai, vous allez enfin courir à Monaco. Ce virage si spécial, aujourd’hui, vous y pensez un peu, beaucoup ou pas du tout?

J’y pense énormément! C’est le circuit que j’attends, bien sûr. Chez moi, là où j’ai ressenti pour la première fois un frisson à nul autre pareil, tout petit, avec mes parents, en bord de piste. Mon rêve d’enfant va se réaliser. J’ai hâte de vivre ça!