PHOTOS. Vainqueur de son premier Grand Prix en Belgique, à 21 ans Charles Leclerc est une étoile destinée à briller au firmament de la galaxie F1

Là-haut, sur son nuage, nul doute qu’Enzo Ferrari a définitivement adoubé l’héritier surdoué des champions du monde « made in Maranello », Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, John Surtees, Niki Lauda et Michael Schumacher.

Et non loin de là, Hervé Leclerc et Jules Bianchi, papa et mentor partis trop tôt, hélas rejoints samedi par l’ami pilote Anthoine Hubert, se sont tout autant délecté de voir leur « pin’s à roulettes » devenir le plus jeune vainqueur de Grand Prix dans l’habit de lumière rouge.

À 21 ans et 320 jours, successeur d’une autre étoile de la piste: Jacky Ickx (lauréat du GP de France 1968 à 23 ans et 188 jours), s’il vous plaît!

Signé à l’aube de sa chevauchée au sein de l’iconique Scuderia, ce triomphe initial annonce des lendemains qui chantent. Haut et fort.

Qui veut parier?