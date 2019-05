PHOTOS. Revivez minute par minute la séance d'essais qualificatifs du 3e Monaco ePrix au cœur de l'écurie Jaguar Racing

11 h 58. La "car 20" sort des stands. Les ingénieurs ont décidé de ce moment précis en fonction de critères très précis, techniques, comme l’état de la piste, l’humidité, la température de l’air et du sol. L’écurie choisit de lâcher les chevaux dans un créneau de 5 minutes. Stratégique. Le pilote fait un tour de chauffe, puis un tour chronométré. La communication entre le stand et le pilote est alors coupée. C’est le silence total dans le stand. On n’entend plus que le sifflement des six voitures qui passent dans notre dos, sur le boulevard Albert-Ier. Les vingt ingénieurs ont les yeux rivés sur les écrans. "Super-job! Il a fait le 2e temps sur les douze premières voitures!" se réjouit-on. Tour de piste bouclé en 50’’247. Mais il reste encore deux sessions. Les six meilleurs temps disputeront ensuite la super-pole, qui déterminera la place des six meilleurs sur la grille de départ.

12 h 12. Fin de la session 3. Mitch Evans est relégué à la 6e place. La super-pôle semble s’éloigner…

12 h 18. Alex Lynn sort des stands au volant de la « car 3 ». Le pilote britannique a rejoint Jaguar en cours de saison, à Rome, lors du sacre d’Evans.

12 h 21. Alex Lynn signe le 8e chrono des qualif’. Mais surtout, Mitch Evans conserve sa 6e place. Presque surpris, le pilote renfile à toute vitesse sa combinaison pour participer à la super-pole.

Lourde pénalité

12 h 27. La Jaguar n°20 de Mitch Evans ressort des stands pour tenter, au minimum, d’aller plus vite qu’une demi-heure plus tôt. Il est seul en piste. Le soleil a séché la route. On explique que ça peut jouer. Et ça a joué. Le pilote de Jaguar gratte plus d’un dixième de seconde (50’’112).