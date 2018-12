PHOTOS. Les commissaires se préparent pour le 87e Rallye de Monte-Carlo

Des commissaires en… gilets jaunes

"Tout est fait de façon identique à la réalité", explique Alain Pallanca, directeur de course. Le but est de pointer du doigt les points négatifs. Les pilotes qui participent à l’exercice ont des scénarii et doivent simuler des problèmes. Il y a toujours des petits détails qui ne vont pas. Par exemple, tous les commissaires sont en gilets jaunes. Quelle réaction cela peut provoquer en cette période? C’est un aléa…"