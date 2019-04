Christian Tornatore, le commissaire général de l’Automobile club de Monaco, a procédé à un rappel des caractéristiques techniques et sportives des deux épreuves: évolution de tailles et de masse, et de puissance des véhicules, durée des épreuves et longueur du parcours. Certaines spécificités du ePrix méritaient d’être rappelées. Chaque véhicule est équipé d’une LED dont la couleur donne de précieuses informations: verte quand tout va bien, rouge en cas d’incident, violette ou bleue dans certaines phases d’accélération particulière.

Autant d’informations à retenir en plus de toutes les procédures destinées à préserver la sécurité de tous, et l’image de la Principauté.

Un milliard

Car pendant quelques heures, un sixième de la planète aura les yeux rivés sur Monaco. Au total, un milliard de téléspectateurs sont susceptibles d’apercevoir leurs faits et gestes. Alors Jean-Michel Matas, commissaire général adjoint en charge du corps des commissaires, a lancé cette instruction: "L’image que vous représentez n’est pas celle de votre personne mais celle de l’ACM et même celle de la Principauté de Monaco. Vous n’avez pas le droit de l’entacher. Pour éviter toute image ou toute utilisation répréhensible de situations anodines pour vous, essayez lorsque vous arrivez dans votre poste, de visualiser l’emplacement des caméras fixes, et des photographes, et tenez en compte y compris en intercourses."

Formés, encadrés, et prévenus: ils sont à présent prêts à entrer en piste.