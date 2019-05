PHOTOS. Leclerc, Hamilton, Verstappen.... à la rencontre de leurs fans

Le rendez-vous était fixé à 15 h. Une demi-heure avant, de gros embouteillages de piétons se formaient aux différents accès. Patiemment et dans la bonne humeur, la foule a progressé pour prendre place derrière la glissière de sécurité donnant sur les stands des écuries. La fameuse "pit lane".

La star du jour, Lewis Hamilton, était déjà rentrée dans son stand Mercedes. "Il est arrivé à moto à 14 h 50 et il est rentré dans le stand sans enlever son casque", soupire Carine, une fan de F1 de la première heure, qui vient de Montpellier tous les ans, depuis 2008, pour vivre à fond ce week-end.



Dans cette famille italienne, comme son père et son grand-père, Carine est fan de Ferrari. Et une inconditionnelle de Sebastian Vettel. Hamilton, ce n’est pas sa priorité.



En revanche, Romain, un commissaire de course de l’ACM, n’a d’yeux que pour Hamilton. Ce qui n’est pas simple à la maison puisque son père, lui, ne voit que par Vettel. Hier, il a dû patienter. Car le pilote vedette de Mercedes, quintuple champion du monde et en tête cette saison, s’est fait désirer…

Leclerc dédicace la chemise de Ricciardo