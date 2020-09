PHOTOS. La nouvelle BMW M4 survole le port Hercule de Monaco pour son lancement international

Avec ses 510 chevaux sous le capot, la sportive se targue d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Commercialisée à partir de mars 2021 (son prix n’a pas fuité), elle est présentée comme "une digne héritière de la première génération de BMW M3, lancée il y a 35 ans".

Boîte de vitesses, suspensions, système de freinage… les nouveautés ne manquent pas au catalogue d’un modèle évidemment doté de sa fameuse calandre aux barrettes horizontales.

Seul ombre au tableau, le show aérien de la BMW M4 est intervenu en pleine semaine consacrée à la Santé planétaire. Entre séminaires et gala pour sensibiliser à la préservation de l'environnement, l’ode à la voiture thermique, aussi furtive soit-elle, fait tache.

Les organisateurs concèdent le paradoxe mais invoquent un rendez-vous pris il y a un an. Avant que la Covid-19 ne bouleverse le calendrier. Initialement, les deux événements n’auraient ainsi pas dû être connexes.

"Un hasard du calendrier"

La maison-mère de BMW, en Allemagne, aurait même dû assurer le show de ce lancement international. Mais Monaco, temple de l’automobile de prestige, apporte "une aura importante", admet Thomas Donce, chargé de projet événementiel pour BMW. "Et nous sommes partenaires depuis un an du Yacht-club de Monaco avec qui nous espérons monter des opérations régulières autour de voitures mais aussi de bateaux."

"C’est un hasard du calendrier", insiste Thomas Donce, qui rappelle les engagements écoresponsables de la marque. "Notre président était notamment présent au dernier salon Ever pour présenter nos modèles hybrides et rencontrer le Prince. Nous avons beaucoup de projets hybride et électrique que nous avons également présenté à la Semaine de l’électromobilité à Paris (...) L’idée de la marque est de proposer tous types de motorisation."