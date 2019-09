PHOTOS. Grâce à sa victoire au Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc entre dans l'Histoire de Monaco

Voilà pourquoi tout le monde adore Charles à Monaco et bien au-delà ses frontières. Parce que c’est un gars simple, un mec bien que le destin a bien trop souvent tenté d’affaiblir mais qui surprend encore et toujours par son abnégation, sa simplicité, sa précocité et son talent.

"S’il te plaît, gagne cette course pour AntHoine"

Alors hier, à peine le drapeau à damier agité au-dessus de sa monoplace frappée du Cheval cabré, Charles a provoqué une vague de fierté et d’espoir en Principauté. "C’est un grand", "Quel talent!", "Futur champion du monde", "Un nom à retenir", "Notre fierté"… pouvait-on lire sur les réseaux sociaux.

Pendant que l’hymne de Monaco berçait le "plat pays", les cloches de Sainte-Dévote sonnaient pour célébrer l’héritier de Louis Chiron, jusque-là seul Monégasque à avoir gravé son nom au palmarès d’un Grand Prix dans la catégorie reine du sport auto (Avant la naissance du championnat du monde de Formule 1 en 1950, auquel il a participé, Louis Chiron avait aussi emporté le Grand Prix de Belgique 1930).

Si le Diocèse de Monaco a choisi de faire monter la fierté du peuple monégasque jusqu’aux cieux, c’était aussi "en pensée avec Anthoine Hubert".

Car hier, Charles était en mission rappelait son meilleur ami dans les paddocks de F1, Pierre Gasly, au micro de Canal+. "On se connaît tous, on a tous grandi ensemble, on a tous évolué ensemble en tant que pilotes (...) J’ai dit à Charles avant la course : “S’il te plaît, gagne cette course pour Anthoine”."