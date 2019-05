PHOTOS. Grâce à ce simulateur de conduite, mettez-vous dans la peau d’un pilote de F1 au MGP Live

Deux cent cinquante mètres de ligne droite, une chicane, et on remet les gaz ! Pied au plancher, le corps écrasé contre le dossier, notre monospace s’élance. On frôle les 300 km/h avant d’esquiver, un, puis deux bidons d’eau, installés pour prévenir tout risque d’incendie en cas de choc contre les glissières de sécurité.

La pression est à son comble, celle qu’exerce la ceinture sur mon corps, l’est aussi.

Animations gratuites

Lancée à pleine vitesse, notre Ferrari SF 90 de 1600 CV, enchaîne les kilomètres. Attention, ceci n’est pas le récit d’un certain Charles Leclerc, grand espoir de la Scuderia Ferrari - toute ressemblance serait fortuite - mais bel et bien l’expérience que vient de vivre Nice-Matin, à l’occasion du Grand Prix de Monaco ! Nous avons pu, sur le stand Ferrari, le temps d’un instant, tester un simulateur de conduite en réalité virtuelle. Un pilote d’essai pourrait bien sommeiller en nous.

