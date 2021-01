Où et comment suivre la 89e édition du Rallye Monte-Carlo malgré le huis clos?

Le programme des diffusions TV

Automobile Club de Monaco

Pour tout savoir sur le rallye, direction le site internet et les réseaux sociaux de l’ACM (www.acm.mc), où les équipes du président Michel Boeri sont sur le pont 24h/24.

Canal +

Cinq spéciales seront retransmises sur Canal + Sport, avec deux épreuves en clair sur Canal +.

- jeudi 21 janvier à 14 h 00 : ES 1 en direct sur Canal + Sport

- vendredi 22 janvier à 13 h 30 : ES 7 en direct sur Canal + Sport

- samedi 23 janvier à 12 h 00 : ES 11 en direct et en clair sur Canal +

- dimanche 24 janvier à 9 h 50 : ES 13 en direct sur Canal + Sport. à 12 h 00 : ES 15 (powerstage) en direct et en clair sur Canal +

Aux commentaires sur place, l’envoyé spécial Laurent Dupin sera aux côtés de François Delecour, vainqueur du Rallye Monte-Carlo en 1994.

En plateau, Thomas Sénécal sera avec Jules Deremble, accompagnés du consultant 1er pilote champion du monde et d’Europe des rallyes la même année, Stéphane Lefebvre.



Monaco Info

La chaîne monégasque sera au cœur du rallye avec trois rendez-vous à ne pas manquer :

- vendredi 22 janvier et samedi 23 janvier : résumé de la course dans le Journal de 19 h 00 avec Vanessa Dessi

- dimanche 24 janvier : cérémonie de remise des prix en direct à partir de 16 h 00 avec aux commentaires Frédéric Hélion et Franck Phillips



WRC +

Ceux qui ont un abonnement WRC+, pourront suivre l’intégralité du rallye en direct (www.wrc.com), avec les résumés des journées diffusés chaque jour à partir de 19 h 00. Avec un facebook live pour la remise des prix dimanche à 16h.



Emission annulée sur C8

La chaîne prévoyait la diffusion en direct de l’ES 11 samedi à 11 h. L’émission a finalement été annulée en raison du changement des horaires des épreuves. Elle est remplacée par Direct Auto.