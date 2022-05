"On vit la course de l’intérieur": rencontre avec Jean-Luc Filippi, 53 Grands Prix au compteur

À l’Automobile Club de Monaco, tout le monde le surnomme affectueusement "Doc". Il faut dire que la ressemblance est troublante avec le docteur Emmett Brown, personnage fantasque de la trilogie cinématographique Retour vers le futur.

Jean-Luc Filippi a, certes, la chevelure immaculée et ébouriffée, mais c’est avec le verbe posé que ce commissaire de l’ACM, 70 printemps au compteur, cause d’automobile. Dans les yeux, la flamme du passionné capable de converser dix minutes sur la culasse d’un moteur et des heures entières sur les évolutions techniques de la F1 au gré des décennies.

Grimpez dans la DeLorean de "Doc" pour un bond dans le passé. On vous retrace l’histoire d’un Niçois, amoureux de la Principauté et de son circuit, qui ne semble pas prêt à ranger au placard le blason d’un corps prestigieux.

Présent lors du crash de Lorenzo Bandini

Dans ses jeunes années, happé par la douce mélodie s’échappant du tracé urbain, Jean-Luc Filippi grimpe sur les toits de Monaco pour suivre les batailles du rail qui se jouent en contrebas. "Au pensionnat des Dames de Saint-Maur, où ma mère travaillait, puis à la MJC quand j’étais au lycée", se souvient-il.

C’est l’époque d’un circuit bien moins sécurisé qu’aujourd’hui, avec des spectateurs placés le long de promenoirs et des bottes de paille utilisées comme maigres remparts en cas d’accidents.

Par opportunité, Jean-Luc Filippi se retrouve en bord de piste un certain 7 mai 1967, jour marqué par un funeste accident au port. "J’étais à quinze mètres de Michel Boeri [l’actuel président de l’ACM, alors commissaire de piste, ndlr] quand la voiture de Lorenzo Bandini a tapé et s’est enflammée. C’était un brasier. C’était épouvantable. Les commissaires n’étaient pas équipés et formés comme maintenant…"

53 Grands Prix au compteur

Deux années plus tard, il intègre le Corps des commissaires pour ne plus jamais le quitter. Au tableau de chasse du bénévole: 53 Grands Prix. "Je n’en ai jamais manqué un. Même chose pour le rallye WRC", soutient le bénévole, ancien enseignant en communication et photographie.

Il aura fallu une pandémie mondiale, et un confinement, pour qu’il loupe une édition. C’est dire l’assiduité.

Jadis cantonné à la radio, au niveau du Portier, puis à l’estafette de la Société monégasque d’assainissement, Jean-Luc Filippi est, depuis douze ans, basé au poste Sainte-Dévote comme commissaire dit "radio alpha".

"On intervient pour extraire les voitures accidentées avec une grue. On vit la course de l’intérieur, on fait partie intégrante du spectacle. C’est dingue et pour ça, merci à l’ACM et son président. Après, forcément, je suis triste quand je vois une voiture s’abîmer", sourit-il.

"Résoudre un problème"

Les tripes qui se retournent, l’œil qui frétille à l’évocation d’une kyrielle d’anecdotes sur et en dehors du circuit… Des émotions décuplées que ses parents, alors professeure d’arts plastiques et illustrateur, n’ont jamais réellement compris.

Si le terreau familial n’était guère propice à la passion automobile, Jean-Luc Filippi a, semble-t-il, hérité d’une faculté à modéliser les choses. De là est né un second amour: les maquettes. De voitures, naturellement.