"On s'est rattrapés sur le Turini": les Espagnols Conde Eneko et Lukas Sergnese racontent leur victoire sur le E-Rallye Monte-Carlo

Comment vous sentez-vous après cette victoire?

Conde Enoko: Nous sommes très, très contents. C’est un rêve pour nous de gagner à Monte-Carlo qui est un lieu spécial.

Lukas Sergnese: C’est ma quatrième fois ici et on s’améliore à chaque fois. Ce n’est vraiment pas facile donc on est vraiment fiers.

Quel est votre bilan de cette édition?

C. E.: C’est un long rallye et nous avons eu des résultats variés dans les étapes. On a fait un mauvais temps dans une étape mais nous avons eu l’occasion de récupérer cela. On a continué à se battre et Lukas a fait du très bon boulot. On a tout donné!

L. S.: On a eu quelques problèmes le premier jour sur les premiers kilomètres mais on a trouvé la solution et il a fallu le faire vite. On a passé deux jours en tête et samedi matin on a perdu l’avantage après une matinée compliquée mais on s’est rattrapés sur la nuit du Turini. C’était très serré (rires).

Qu’est-ce qui a fait la différence selon vous? Cela se joue à des détails...

L. S.: Il y a beaucoup de choses. Le pilote doit être sur la ligne et ne pas perdre de mètres. Il doit être dans les temps aussi... Il doit prendre les virages correctement pour ne pas perdre de temps.

Comment est-ce que vous vous êtes adaptés à l’itinéraire secret?

C. E.: Pour nous c’est une bonne décision. C’est très cher de venir quelques jours ici avant la course pour faire de la reconnaissance. Dans ces conditions tout le monde ne sait rien et j’espère que cela va continuer ainsi.

L.S.: On part tous du même point une heure avant le départ. On ne peut pas faire le travail avant. C’est difficile pour nous mais c’est difficile pour les autres aussi.

Il y avait aussi cette nouvelle règle des appareils électroniques interdits à bord, comment l’avez-vous vécu?

L. S.: Pour nous ce n’est pas un problème parce qu’on n’utilise jamais le système automatique. Les meilleures équipes calibrent automatiquement le GPS mais c’est comme conduire sans copilote. Cette année le travail est réparti à 50/50 entre pilote et copilote. On devait travailler en équipe.

En tant qu’étrangers, que pensez-vous de Monaco et de ses routes dans l’arrière-pays?

C. E.: Elles sont très difficiles. Ce sont des routes mythiques comme la Bollène-Vésubie, le Turini. C’est un peu similaire au nord de l’Espagne.

L. S.: Oui nous avons beaucoup de montagnes au nord de l’Espagne et on a ici pas mal de reliefs dans un rayon de 50 kilomètres. Nous étions aussi en Italie samedi et c’était très beau.

Avec votre victoire, vous êtes second au classement FIA ecoRally Cup, le championnat qui se déroule à l’année. Il reste une seule étape du 9 au 11 novembre en Italie. Ça va être très serré...

C. E.: Oui nous sommes deux points devant les troisièmes et deux points derrière les leaders. On ira en Italie pour gagner ce titre (rires). C’est notre objectif, on veut gagner!

Karel Colibert et Nathalie Zbinden sont les premières féminines. Photo ACM.