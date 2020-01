On rebat les cartes sur les routes du 88e Rallye Monte-Carlo

C’est un drôle de clin d’œil. Alors que le Rallye Monte-Carlo doit faire l’impasse sur la place du Casino, l’habituel écrin de son podium de départ en Principauté, indisponible ce jeudi après-midi pour cause de lifting, voilà que le championnat du monde, sa majesté WRC, rebat les cartes... En long, en large et en travers, s’il vous plaît!

Ainsi, à l’instant du pointage initial de cette 88e édition, quand viendra le moment de prendre la route d’un préambule nocturne pavé de mauvaises intentions (2 épreuves spéciales entre Monaco et Gap), le quai Albert-Ier verra deux des principales têtes d’affiches arborer de nouvelles couleurs.

Qui l’aurait cru il y a douze mois ? Autre saison, même endroit : dimanche 27 janvier 2019, Sébastien Ogier, bourreau de Thierry Neuville pour 2’’2, réussit un sensationnel retour gagnant chez Citroën. Centième succès en WRC pour la marque aux chevrons qui célèbre d’entrée son centenaire en fanfare.

Aujourd’hui, exit l’armée rouge! Pavillon baissé du jour au lendemain en fin de campagne, quand son champion détrôné a choisi de changer d’air.

C’est donc dans le baquet d’une Toyota Yaris que l’ogre des Hautes-Alpes entame le dernier défi d’une carrière "rallystique" ô combien fructueuse.

Lui qui a décidé de tirer sa révérence à 36 ans compte évidemment prolonger cette série d’invincibilité sans précédent au pied du Rocher. Sept triomphes au total, dont six de rang depuis 2014, et maintenant? A domicile, le sextuple champion du monde devra une fois de plus étaler ses facultés d’adaptation hors normes.

En attendant, il semble emballé par le potentiel du "kart" japonais pris en main quatre jours durant entre décembre et janvier.

L’autre as du volant virant de bord, c’est son successeur sur le trône... et son prédécesseur dans le camp Toy’. Sitôt couronné, Ott Tänak s’en est allé chez le voisin d’en face. Une maison Hyundai elle aussi fraîchement titrée, côté constructeurs, où l’on compte sur le coupeur de tête estonien pour enfoncer le clou.

Lui aussi devra vite se familiariser avec les mensurations de sa nouvelle monture - plus longue -. En outre, sa cohabitation avec Thierry Neuville, fidèle pilier de la firme sud coréenne déterminé à le rester sera scrutée de près.

Le Belge tenant solidement le rôle de l’éternel second, puisque désormais vice-champion du monde puissance 5, redémarre ainsi en excellente compagnie...

Son autre voisin de garage cette semaine « pèse », lui, 9 sacres suprêmes et 7 glorieuses monégasques. Sébastien Loeb en personne!

A propos de l’inoxydable recordman alsacien, 46 ans bientôt, on ne s’aventurera surtout pas à prédire qu’il va prendre son ultime départ en Principauté dans la peau d’un pilote officiel, tout à l’heure, quai Albert-Ier.

En revanche, on peut vous garantir que cet illustre intermittent mettra son grain de sel aux avant-postes.

Et plus si affinités? Faites vos jeux...

Le programme

4 JEUDI 23 JANVIER: 1RE ÉTAPE (MONACO-GAP)

Départ (Monaco, quai Albert-Ier: 17h

ES 1 - Malijai - Puimichel (17,47 km): 20h38

ES 2 - Bayons -Bréziers (25,49 km): 22h26

Arrivée (Gap Fontreyne): 23h26

VENDREDI 24 JANVIER: 2E ÉTAPE (GAP-GAP)

Départ (Gap Fontreyne): 7h45

ES 3 et 6 - Curbans - Venterol (20,02 km): 8h36 et 13h54

ES 4 et 7 - Saint-Clément - Freissinières (20,68 km): 9h56 et 15h14

ES 5 et 8 - Avançon - Notre-Dame-du-Laus (20,59 km): 11h21 et 16h39

Arrivée (Gap Fontreyne): 17h29

SAMEDI 25 JANVIER: 3E ÉTAPE (GAP-MONACO)

Départ (Gap Fontreyne): 8h32

ES 9 et 11 - Saint-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve (16,87 km): 9h38 et 14h08

ES 10 et 12 - La Bréole - Selonnet (20,68 km): 10h56 et 15h26

Arrivée (Monaco, quai Albert-Ier): 21h24

DIMANCHE 26 JANVIER: 4E ÉTAPE (MONACO-MONACO)

Départ (Monaco, quai Albert-Ier): 6h34

ES 13 et 15 - La Bollène-Vésubie - Peïra Cava (18,41 km): 8h17 et 10h55

ES 14 et 16 - La Cabanette - Col de Braus (13,36 km): 9h08 et 12h18

Arrivée (Monaco, quai Albert-Ier): 13h48