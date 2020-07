On connaît le parcours du Rallye Monte-Carlo 2021

Du neuf avec du vieux... et du neuf tout court! C'est une carte modifiée "à plus de 85%" par rapport à 2020 que les organisateurs de l'incontournable manche d'ouverture du championnat du monde des rallyes (WRC) viennent de dévoiler.

Si Gap demeure la plaque tournante du Rallye Monte-Carlo un an de plus, avant un très probable retour à temps plein au pied du Rocher en 2022, le champ d'action sera moins concentré autour de la préfecture des Hautes-Alpes, d'où les concurrent s'élanceront le jeudi 21 janvier pour le traditionnel hors-d'oeuvre nocture (2 ES).

En témoigne notamment la 2e étape (vendredi 22 janvier) scellant les retrouvailles avec la Drôme provençale, du côté du col du Perty et de Chalancon. Le lendemain (samedi 23 janvier), les équipages sillonneront entre autres le massif du Valgaudemar, délaissé par la course depuis près d'un quart de siècle.

"L'ultime épreuve spéciale de chacune de ces deux étapes sera disputée plus tard que d'habitude, à la lueur des phares", précise Christian Tornatore, le commissaire général de l'ACM. "Ça fait donc un total de quatre ES de nuit, un nouveauté importante."

Une fois arrivés au bord de la Grande Bleue, les rescapés finiront de chasser le chrono le dimanche 24 janvier en matinée sur un terrain là aussi modifié. Côté Turini (ES 13 et 15), top départ au dessus de Peira Cava, et direction Moulinet au sommet du col. Le second secteur sélectif (ES 14 et 16) s'élancera du col Saint-Jean, près de Sospel, avant de sceller le classement au col de l'Orme.

Le parcours

Jeudi 21 janvier (1re étape, Gap-Gap)

ES 1 - Saint-Disdier/Corps (20,58 km): 19h08

ES 2 - Saint-Maurice/Saint-Bonnet (20,84 km): 20h06

Vendredi 22 janvier (2e étape, Gap-Gap)

ES 3 et 6 - Aspremont/La Bâtie-des-Fonds (19,72 km): 8h36 et 14h58

ES 4 et 7 - Chalancon/Gumiane (21,69 km): 9h54 et 16h16

ES 5 et 8 - Montauban-sur-l'Ouvèze/Villebois-les-Pins (22,44 km): 11h27 et 17h59

Samedi 23 janvier (3e étape, Gap-Monaco)

ES 9 et 11 - Saint-Clément/Freissinières (20,68 km): 10h38 et 14h08

ES 10 - Saint-Apollinaire/Embrun (21,43 km): 12h15

ES 12 - La Bréole/Selonnet (18,37 km): 18h09

Dimanche 24 janvier (4e étape, Monaco-Monaco)

ES 13 et 15 - La Maïris/Moulinet (16,70 km): 8h42 et 10h38

ES 14 et 16 - Col Saint-Jean/Col de l'Orme (13,10 km): 9h38 et 12h18

Le kilométrage et les horaires sont donnés à titre indicatif jusqu'à la parution de l'itinéraire officiel.