On connaît le parcours du Rallye Monte-Carlo 2020

Connaissez-vous le trait d’union entre le Tour de France 2019 et le Rallye Monte-Carlo 2020? Un nom. Trois lettres. Gap, pardi!

Théâtre de l’arrivée de la 17e étape de la Grande Boucle, ce mercredi 24 juillet, la préfecture des Hautes-Alpes a profité de l’occasion pour dévoiler le parcours de la prochaine manche d’ouverture du WRC dont elle sera une nouvelle fois la plaque tournante.

Information numéro 1: programmée du 23 au 26 janvier, la 88e édition du "Monté" rallumera le feu vert en Principauté. "Il y a six mois, Gap avait réussi une superbe cérémonie de départ, festive, envoûtante", confie Christian Tornatore, le commissaire général de l’Automobile Club de Monaco.

"Toutefois, le promoteur du championnat du monde s’est prononcé pour un retour du podium initial sur la place du Casino, car il a prévu d’organiser d’autres événements à Monaco le même jour."

Même boucle finale

Le premier équipage pointera donc le jeudi 23 janvier 2020 à 17h. Un peu plus tôt qu’à l’accoutumée compte tenu de la longue liaison menant ensuite à l’ES 1 bas-alpine, Malijai-Puimichel (17,72km, 20h38), morceau de patrimoine ressorti de derrière les fagots.

La spéciale Bayons-Bréziers (ES2, 25,49km, 22h26) complétera le hors-d’œuvre nocturne. Suivront deux étapes autour de Gap où un secteur sélectif inédit intègre le roadbook, de Saint-Clément-sur- Durance à Freissinières (ES4 et 7, 20,76km).

Enfin, la boucle finale azuréenne jouera la carte de la continuité, dimanche 26 janvier: La Bollène-Peira Cava (ES13 et 15, 18,41km) et La Cabanette-col de Braus (ES 14 et 16, 13,58km) faisant à nouveau la paire.

"On voulait modifier la Power Stage (ES16, ndlr) mais aucune solution satisfaisante n’a été trouvée", précise Christian Tornatore. "Donc nous ne changeons rien... avec l’espoir d’assister à un dénouement aussi palpitant qu’en 2019."

le parcours

Jeudi 23 janvier 2020: 1re étape (Monaco-Gap)

ES 1 – Malijai - Puimichel (17,72km): 20h38

ES 2 – Bayons - Bréziers (25,49km): 22h26

Vendredi 24 janvier 2020: 2e étape (Gap-Gap)

ES 3 et 6 – Curbans - Venterol (20,10km): 8h36 et 13h53

ES 4 et 7 – Saint-Clément-sur-Durance - Freissinières (20,76km): 9h54 et 15h11

ES 5 et 8 – Avançon - Notre-Dame-du-Laus (20,59km): 11h17 et 16h34

Samedi 25 janvier 2020: 3e étape (Gap-Monaco)

ES 9 et 11 – Saint-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve (16,87km): 9h54 et 14h08

ES 10 et 12 – La Bréole - Sélonnet (20,82km): 11h12 et 15h26

Dimanche 26 janvier 2020: 4e étape (Monaco-Monaco)

ES 13 et 15 – La Bollène-Vésubie - Peira-Cava (18,41km): 8h17 et 10h55

ES 14 et 16 (PS) – La Cabanette – Col de Braus (13,58km): 9h08 et 12h18