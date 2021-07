On connaît le parcours 100% sudiste du Rallye Monte-Carlo édition 2022

C’était prévu. C’est confirmé.

Dans moins de six mois, le Rallye Monte-Carlo remettra le cap au Sud.

Principalement installée à Gap depuis 2014, la doyenne des compétitions routières raye provisoirement les Hautes-Alpes de la carte. Pas pour retourner entre Drôme et Ardèche mais pour jeter l’ancre à temps plein en Principauté "afin de pouvoir notamment orchestrer les festivités de cette 90e édition", annonce le communiqué présentant les grandes lignes du parcours diffusé ce vendredi par l’Automobile Club de Monaco.

La dernière course 100% sudiste datait de 2006. À l’époque, la victoire était revenue au Finlandais Marcus Grönholm qui avait imposé sa Ford Focus devant la Citroën Xsara de Sébastien Loeb.

Du 17 au 23 janvier 2022, les routes azuréennes et basses alpines scelleront l’entrée en scène d’une nouvelle catégorie reine. Les trois équipes de pointe en lice, Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport et M-Sport Ford, baptiseront chacune une voiture à moteur hybride rechargeable (Rally1 Hybride).

Esquivé en janvier dernier pour ne pas encombrer les vallées meurtries par la tempête Alex, le haut pays niçois accueillera les deux premières étapes. Après la cérémonie de départ fixée jeudi 20 (18h45) sur la place du Casino "relookée", les concurrents plongeront directement dans le vif du sujet. Deux cols renommés, Saint-Roch (Lucéram-Lantosque, ES 1) et Turini (La Bollène-Moulinet, ES 2) figurent en effet au menu du préambule nocturne. Frissons garantis!

Le lendemain, vendredi 21 janvier, il faudra engloutir à trois reprises une boucle de trois ES tracées au pied du parc du Mercantour: Roure-Beuil via le fameux col de la Couillole (ES 3 et 6), Pierlas-Ilonse (ES 4 et 7) et La Tour sur Tinée-Saint Jean la Rivière (ES 5 et 8). Soit pas moins de 118,8 bornes chronométrées à se mettre sous la gomme.

Samedi 22, encore cinq virages périlleux à négocier dans le 04, près de Digne-les-Bains, où l’on retrouvera entre autres un juge de paix toujours redouté, le col de Fontbelle (Saint Geniez-Thoard, ES 11 et 13).

Enfin, le sprint dominical, sans doute décisif, débutera du côté du Pont des Miolans (La Penne-Collongues, ES 14 et 16) et s’achèvera comme en janvier 2020 dans la descente pavée de pièges de glace du col du Buis (Briançonnet-Entrevaux, ES 15 et 17 Power Stage).

Les vainqueurs seront ensuite célébrés sur la place du Casino, théâtre également de la remise des prix.