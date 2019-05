On a suivi les commissaires de course au bord des pistes du 77e Grand Prix de Monte-Carlo

Trente commissaires de course, six pompiers professionnels, trois médecins réanimateurs et trois infirmiers. C’est l’effectif du poste n°1 "Sainte-Dévote", l’un des plus prisés du circuit de Monaco. Tout au bout de la seule longue ligne droite du tracé.

Preuve qu’il est en pole position sur la grille des postes de sécurité du circuit de Monaco, 90 % des bénévoles de l’Automobile Club qui y opèrent sont des fidèles.

"Allez les gars, on y va!"

Il est 14 h, ce dimanche. Cette grande famille a fini de déjeuner. Ici, les commissaires sont privilégiés. Ils ont de l’espace et ils en profitent : des chaises autour de grandes tables, une tente pour s’abriter du soleil ou de la pluie, des frigos et de quoi organiser la vie du camp. "C’est très convivial, sourit Frédéric Cottalorda, le chef de ce poste depuis 2013. Nous sommes privilégiés." Mais il ne faut pas trop en dire, cela rendrait les autres bénévoles jaloux…

14h37. "Allez les gars, on y va!" Fini de rigoler. Une quinzaine de commissaires suivent le chef pour former une haie d’honneur sur la piste. L’Orchestre des carabiniers du Prince part de Sainte-Dévote pour rejoindre, en musique bien sûr, la ligne de départ où va se dérouler la cérémonie avant le départ de la course.