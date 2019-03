Nico Rosberg, ambassadeur de choix du prochain salon Ever

Un ambassadeur de choix. Un ponte de la Formule 1, aujourd’hui à la retraite. Le salon Ever, 14e du nom - consacré aux énergies renouvelables et aux véhicules écologiques - s’est « offert » un représentant de renom pour la prochaine édition qui se tiendra du 8 au 10 mai : Nico Rosberg, champion du monde de F1 en 2016 sous la bannière de Mercedes.

Certes, la F1 n’a strictement rien d’écologique avec ses moteurs thermiques… Mais l’ancien pilote, reconverti depuis en homme d’affaires et membre actif du championnat de Formula E (*), semble plus que jamais engagé en faveur de l’éclosion de nouvelles technologies et des questions environnementales.

Résident monégasque de longue date, Nico Rosberg soutient, par la même occasion, la Principauté dans son projet de réaliser la première Electric Week, en rapprochant le salon Ever du championnat de Formule E, dont l’une des missions est de promouvoir le véhicule électrique en milieu urbain. Et le calendrier tombe bien puisque la joute électrique sur le tourniquet monégasque aura lieu le 11 mai. Dans la foulée du Salon.

« Soutien d’un grand champion »

Bernard Fautrier, président d’Ever Monaco, se félicite « en cette période clé de transition énergétique du soutien d’un grand champion ». « C’est à la fois une bonne nouvelle pour notre manifestation mais aussi pour tous les fans de Formule E et de sport automobile responsable qui vont pouvoir à la fois élargir leurs connaissances et satisfaire leur curiosité autour de notre exposition mais aussi du 3e ePrix qui se déroulera non loin du Grimaldi Forum. L’édition 2019 sera, j’en suis sûr, un excellent cru. »

« Depuis que j’ai pris ma retraite de la Formule 1, j’ai toujours souhaité mettre ma notoriété au service de la Principauté et des manifestations qui permettent d’avancer en matière d’énergies renouvelables et de mobilité durable, confie quant à lui le principal intéressé. Être ambassadeur d’Ever Monaco, c’est démontrer mon engagement envers les technologies de demain et faire le lien entre écologie et sport automobile, grâce à la venue de la Formula E en Principauté. »