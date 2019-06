Navettes, parkings, Waze... Ce qu'il faut savoir pour mieux accéder au Grand Prix de F1 au Castellet

Il n’y a pas seulement le double droite du Beausset ou le virage du lac qui seront scrutés par tous les observateurs le week-end prochain. La route nationale 8 et la départementale 2 auront droit aux mêmes attentions.

Voire plus: drones pour surveiller les zones de stationnement et modifier les voies d’accès en temps réel, circulation sur une 2x2 voies en lieu et place du rond-point du Camp, doublement du personnel dédié aux zones de stationnement, partenariat poussé avec l’application Waze.

Dispositif assoupli

Pour Ludovic Arnault, directeur du divertissement et de la mobilité auprès du Groupement d’intérêt public du GP de France, les erreurs de l’an passé ont été comprises et un soin tout particulier a été apporté à leurs corrections.

"Le dispositif a été assoupli, fait-il remarquer. Nous avons notamment supprimé l’obligation de tourner autour du circuit avant de se garer. Nous avons aussi mis en place une ouverture simultanée des zones de stationnement sans contrôle d’accès afin d’éviter la surcharge des axes dès le début de la journée."

navettes

Mais pour éviter quand même les éventuels bouchons, la solution à privilégier pour le détenteur de billets sera de prendre une des 145 navettes gratuites mises à disposition au départ du parking relais de La Ciotat (sortie n°9 de l’A50) toutes les quatre minutes - d’autres navettes, payantes, partiront également de Toulon, Marseille, Aix-en-Provence et Nice.

Toutes accéderont à la gare routière du circuit via un accès fermé à la circulation. La réservation, obligatoire, peut se faire sur le site internet du Grand Prix ou via une application pour smartphone lancée jeudi dernier.

Pour ceux qui souhaiteraient venir en voiture ou en moto - un parking bitumé leur sera dédié avec une consigne casque gratuite - l’objectif de Ludovic Arnault et de son équipe est de mettre le spectateur dans "un toboggan". "Chaque axe amène à un parking dédié géré par des professionnels et les utilisateurs reprendront le même axe pour partir."

"Les spectateurs ont vraiment saisi l’enjeu"