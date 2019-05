Motorhomes : une tradition bien ancrée dans la F1

Non, ceci n’est pas un article sur les joies des vacances en camping-car. Car croyez-le ou non, le terme de motorhome désigne généralement des maisons à moteur, et donc, des camping-cars. La raison ? Tout simplement parce qu’il y a plusieurs décennies, les paddocks étaient une zone, où les écuries de Formule 1 se retrouvaient plutôt dans des caravanes.

Petit à petit, ces caravanes ont laissé place à des constructions plus imposantes.

Aujourd’hui, ces installations, qui prennent place en amont du Grand Prix sur le quai Antoine-Ier, sont des lieux de réception pour les équipes, les invités et les médias. On peut y croiser de nombreuses personnalités de la F1, du sport ou d’autres domaines.

Le design est travaillé et reprend souvent les valeurs de la marque. À l’instar de l’installation Mercedes, d’une sobriété toute germanique. Chez McLaren, on a presque l’impression de voir un vaisseau spatial.

La plus impressionnante, et la plus accueillante, c’est définitivement la barge Red Bull. La boisson énergétique autrichienne, très présente dans tous les sports à sensation, est occupe les circuits de F1 depuis 2005 après le rachat de Jaguar Racing. La marque avait alors créé un gigantesque motorhome qu’elle avait baptisé « Energy station ».

Après quatorze ans de bons et loyaux services, le lieu qui a vu la victoire de Daniel Ricciardo l’an dernier à Monaco, a pris sa retraite.

Et la marque au taureau a inauguré cette année un bâtiment 27 % plus grand, résolument développement durable. Surnommé la F1 Holzhaus (la maison en bois de la F1), le bâtiment est entièrement en bois autrichien, et utilise une architecture qui génère un mouvement de convection naturelle destiné à rendre toute climatisation inutile.

Un espace extérieur propose une piscine, laquelle a donné des images spectaculaires par le passé des pilotes plongeant tout habillés.

Faisant partie intégrale du folklore des Grands Prix, les motorhomes seront démontés dès demain, et reprendront la route pour une prochaine aventure.