Monaco savoure avec émotion la victoire de Charles Leclerc à Monza

"On n’a pas de mots de voir un tel succès, et de voir la réaction des tifosis. Faire ça à Monza, après Spa, et l’année des 90 ans de Ferrari, c’est juste énorme", confie Thierry Manni, l’oncle de Charles Leclerc, avec des trémolos dans la voix.

La victoire du jeune Monégasque au Grand Prix de Monza a généré une grande vague d’émotion et de fierté sur sa terre natale.

"Voir le petit sur la plus haute marche du podium, c’est juste fabuleux. J’ai toujours eu la larme facile, alors là… J’ai une énorme pensée pour tous les gens avec qui j’aurais voulu partager ce moment, dont Anthoine (Hubert, décédé le 31 août lors d'un accident en F2, NDLR). Je pense que c’est un peu pour lui qu’il a couru aujourd’hui", poursuit-il.

De l’émotion, il y en avait plein les réseaux sociaux, ce dimanche. Une poignée de minutes après la fin du Grand Prix, Stéphane Valeri, le président du Conseil national, twittait: "Incroyable course à Monza et seconde victoire consécutive pour Charles Leclerc! Avec notre compatriote et son immense talent, Scuderia Ferrari entre dans une nouvelle dimension! Les Monégasques sont fiers de vous!"